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Блинкен отправится в Сеул для обсуждения мер реагирования на сотрудничество КНДР с Россией

Фото: Иллюстративное фото (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить меры реагирования на войну России против Украины с президентом Южной Кореи.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap News Agency.

"В Сеуле, четвертом этапе поездки, Блинкен проведет встречи с президентом Юн Сок Йолем, министром иностранных дел Пак Джином и советником по национальной безопасности Чо То Еном", - говорится в заявлении.

Отмечается, что они обсудят способы реагирования на войну в Украине и растущее военное сотрудничество России с Северной Кореей.

В общем Блинкен проведет девятидневную поездку. Он посетит Израиль, Иорданию, Японию, а также Индию. 

Вашингтон стремится предотвратить эскалацию войны между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС, сохраняя при этом свою стратегическую ориентацию на Индию и Тихоокеанский регион.

Помощь России от КНДР

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.

Bloomberg написало, что лидер КНДР Ким Чен Ын начинает самое масштабное сокращение посольств Северной Кореи, считая, что он сможет получить большую прибыль от соглашений с Кремлем по продаже оружия, чем от дипломатических представительств.

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