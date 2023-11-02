Блинкен отправится в Сеул для обсуждения мер реагирования на сотрудничество КНДР с Россией

"В Сеуле, четвертом этапе поездки, Блинкен проведет встречи с президентом Юн Сок Йолем, министром иностранных дел Пак Джином и советником по национальной безопасности Чо То Еном", - говорится в заявлении.

Отмечается, что они обсудят способы реагирования на войну в Украине и растущее военное сотрудничество России с Северной Кореей.

В общем Блинкен проведет девятидневную поездку. Он посетит Израиль, Иорданию, Японию, а также Индию.

Вашингтон стремится предотвратить эскалацию войны между Израилем и группировкой боевиков ХАМАС, сохраняя при этом свою стратегическую ориентацию на Индию и Тихоокеанский регион.

Помощь России от КНДР

Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Снабжение началось еще в августе текущего года.

Отметим, что, по словам представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова, КНДР не сможет постоянно поставлять Россию в войне против нашей страны, и объяснил почему.

Bloomberg написало, что лидер КНДР Ким Чен Ын начинает самое масштабное сокращение посольств Северной Кореи, считая, что он сможет получить большую прибыль от соглашений с Кремлем по продаже оружия, чем от дипломатических представительств.