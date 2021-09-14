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Блінкен: США повною мірою виконають зобов'язання перед Україною у сфері безпеки

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Вашингтон, Вівторок 14 вересня 2021 01:08
Блінкен: США повною мірою виконають зобов'язання перед Україною у сфері безпеки Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтон має намір повною мірою виконати зобов'язання перед Україною у сфері безпеки. Про це заявив у понеділок американський держсекретар Ентоні Блінкен на слуханнях у комітеті у закордонних справах Палати представників Конгресу США у світлі виведення американських сил з Афганістану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання комітету.

Конгресмен Брайан Фіцпатрік (республіканець від штату Пенсільванія) запитав Блінкена, чи може Вашингтонська адміністрація підтвердити, що має намір зробити все можливе для підтримки "друзів в Україні в разі російської агресії і друзів на Тайвані в разі китайської агресії".

"Абсолютно точно. Ми виконаємо наші зобов'язання. Ми виконаємо наші зобов'язання перед Тайванем, відповідно до закону про відносини з Тайванем. Ми виконаємо зобов'язання перед Україною, в тому числі до речі, ті, які президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський обговорювали лише близько двох тижнів тому", - сказав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що США потрібно активніше залучати до переговорів з Росією щодо Донбасу. Це може бути як нормандський формат, так і будь-який інший.

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