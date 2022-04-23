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Блінкен і Шмигаль обговорили перспективи надання США нової допомоги Україні

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Держсекретар США Ентоні Блінкен і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Вашингтоні обговорили можливість надання додаткової допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу.

"Ми продовжуємо працювати, щоб підтримати Україну тією допомогою, якої вона потребує - військовою, економічною, гуманітарною", - заявив Блінкен.

Крім того, він додав, що США продовжує співпрацювати з союзниками і партнерами з метою тиску на Росію, щоб вона припинила агресію в Україні.

Шмигаль подякував Сполучені Штати за підтримку і підкреслив, що вона дуже допомагає Україні в ці важкі дні.

Прем'єр додав, що для підтримки України необхідні чотири речі - боєприпаси і зброя, тому що потрібно зупинити агресора на українських кордонах і не дати йому піти в Європу, санкції проти РФ, фінансування і європейські перспективи.

"Більше ніж 96% українців, дуже хотіли б бути частиною європейської сім'ї, частиною цивілізованого світу, але не частиною Радянського Союзу або Російської імперії", - заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що для України це дуже важливо, і через це багато молодих українських хлопців і дівчат розплачуються життям у війні за цю перспективу.

Нагадаємо, Шмигаль закликав Байдена зберегти лідерство США в допомозі Україні.

Раніше Шмигаль заявив про те, що Україна отримає 88,5 млн євро від Світового банку.

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Ентоні БлінкенДенис Шмигаль