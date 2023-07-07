Блинкен о ракетном ударе по Львову: Еще один пример жестокости Кремля

Руководитель Госдепартамента Штатов осудил российскую атаку на мирный город в Украине, которую расценил как новый пример жестокости войск РФ.

Также он подтвердил намерение США оказывать дальнейшую поддержку и помощь Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию России.

"Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля, и именно поэтому поддержка защиты Украины от кремлевской агрессии жизненно важна. Приверженность США Украине непоколебима", - говорится в публикации.

Блинкен высказался о российской атаке на Львов (фото: скриншот twitter.com/SecBlinken)

Ракетный удар по Львову

Во Львове во время масштабной воздушной тревоги в Украине в ночь на 6 июля прогремели взрывы. РФ атаковала город ракетами "Калибр", которые попали в жилую многоэтажку.

Во время российской атаки Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 7 из 10 вражеских ракет.

Во Львове на месте попадания проводились аварийно-спасательные работы по разборке завалов. Сотрудники ГСЧС и полиции обнаружили тела погибших в результате ночных обстрелов армии РФ.

Вечером глава Львовской ОВА сообщил, что было обнаружено тело уже седьмой жертвы.

Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.