Блінкен прокоментував справу проти Порошенка: "в Україні не може бути переслідувань"

"Я не можу коментувати деталі цієї справи, я можу сказати: дуже важливо, щоб у будь-яких справах - у цій справі чи іншій - було забезпечене незалежне судочинство, верховенство права. Як ми кажемо, - без страху і докору. Не може бути фаворитів і переслідуваних. Щоб це були рівні правила для всіх", - застеріг Блінкен.

Крім того, на його думку, зараз час, коли надзвичайно важлива національна єдність - з огляду на загрози, які походять від Росії.

"І один з методів, які впроваджує Росія - це створення розбрату, відволікання уваги. І важливо, щоб українці цьому опиралися. Щоб вони відповідали на виклики, які створює Росія, і були єдиною об’єднаною країною, яка має надзвичайне майбутнє. Яке підтримують Сполучені Штати Америки", - сказав Держсекретар США.

Виступаючи на брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, Блінкен також закликав українську владу і політиків уникати будь-яких дій, які грають на руку Москві.

"Україна повинна уникати будь-яких дій, які допоможуть цинічним зусиллям Росії. Не дозволяйте Москві розділити вас. Це означає, що лідери всередині українського уряду та за його межами повинні відкинути свої розбіжності на користь спільного національного інтересу і працювати разом, щоб підготуватися до важких днів", - сказав Держсекретар США.