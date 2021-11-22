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Блінкен: присутність "вагнерівців" у Малі лише посилює проблему

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Сенегал, Понеділок 22 листопада 2021 07:20
Блінкен: присутність "вагнерівців" у Малі лише посилює проблему Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що присутність зовнішніх сил не приносить жодної користі, особливо - таких гравців, як воєнізовані формування на кшталт ПВК "Вагнера". Російські найманці лише посилюють проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Заява глави Держдепартаменту прозвучала в неділю в ході його виступу в Сенегалі, де Блінкен перебуває з офіційним візитом.

Розв'язання світових проблем неможливе без участі Африки, заявив Блінкен, виступаючи перед сенегальськими журналістами.

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію в Малі та Гвінеї Блінкен заявив про необхідність демократичних перетворень.

"У Малі є план передбачає проведення виборів навесні, і ці вибори мають відбутися. Ми працюємо з нашими партнерами в регіоні, африканськими інститутами, і партнерами за межами регіону, такими як Франція, щоб підтримати демократичні перетворення в Малі", - сказав він.

Держсекретар зупинився на питанні про поширення екстремізму і тероризму в Сахелі.

"Нам потрібна безпека, але цього недостатньо. Нам також потрібен розвиток, потрібні більш широкі можливості. Хоча екстремісти будуть завжди, є безліч людей, які вважають, що у них немає вибору, тому що у них немає можливостей. Ми маємо працювати в цьому напрямку, створювати можливості, створювати реальний вибір для цих людей", - заявив.він.

Раньше стало відомо, що влада Малі веде переговори про розміщення в країні російської групи "Вагнер", що, на думку Франції, неприйнятно, оскільки у неї є власні війська в регіоні.

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ПВК Вагнера
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