Блинкен планирует посетить Китай на следующей неделе, - Politico

По информации издания, Госдеп еще уточняет детали поездки, однако им известно, что Блинкен прибудет в Пекин после рабочего визита на Ближний Восток, где планирует провести ряд встреч со странами, борющимися с ИГИЛ.

Politico отмечает, что поездка госсекретаря в Китай станет первым визитом американского высокопоставленного чиновника наивысшего уровня в КНР с 2018 года.

В то же время, официальные Вашингтон и Пекин пока не подтверждают такой визит.

Отношения США и Китая

Отношения Америки и КНР находятся на самом низком уровне за последние десятилетия. Напряженность между странами возросла после того, как в США сбили китайский разведывательный шар и после того, как Америка заявила, что готова защищать Тайвань от угрозы КНР.

На недавнем саммите безопасности в Сингапуре планировалась встреча министров обороны стран, однако китайская сторона отказалась от них, а после намекнула на участие США в "возрождении менталитета холодной войны".

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