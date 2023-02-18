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Блинкен назвал потери России в войне с Украиной

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было убито и ранено 200 тысяч российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Согласно американским источникам, во время войны с Украиной было убито и ранено 200 тысяч россиян", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время Мюнхенской конференции безопасности.

Кроме того, он напомнил, что более миллиона жителей России покинули свою страну, потому что не хотят воевать. За прошлый год тысячи компаний заморозили свой бизнес в РФ, поскольку опасались ущерба репутации.

"Посмотрите, что Путин сделал со своей страной!", - подчеркнул Блинкен, обращаясь к участникам конференции.

Напомним, по данным координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, в Украине погибло более 30 тысяч боевиков ППК "Вагнера".

Также ранее мы писали, что за последние две недели количество подтвержденных потерь РФ в пять раз превысило обычные еженедельные цифры.

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Энтони БлинкенВойна России против Украины