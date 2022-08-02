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Блінкен назвав умови, за яких США можуть застосувати ядерну зброю

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Вівторок 02 серпня 2022 06:25
Блінкен назвав умови, за яких США можуть застосувати ядерну зброю Фото: Державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Сполучені Штати можуть застосувати ядерну зброю лише за надзвичайних обставин. Мовиться про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ державного секретаря США Ентоні Блінкена на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів", - сказав глава Держдепу.

Блінкен зазначив, що роль американських стратегічних ядерних сил полягає у тому, аби стримувати ядерні напади інших країн.

Нагадаємо, 25 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми істотними", але заявив при цьому, що вона неприпустима. Також він заговорив і щодо "реальної небезпеки" початку Третьої світової війни.

Своєю чергою глава Пентагону США Ллойд Остін закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї.

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