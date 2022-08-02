Блінкен назвав умови, за яких США можуть застосувати ядерну зброю
Сполучені Штати можуть застосувати ядерну зброю лише за надзвичайних обставин. Мовиться про захист життєво важливих інтересів країни, союзників і партнерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ державного секретаря США Ентоні Блінкена на конференції країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
"США розглядали б можливість застосування ядерних озброєнь тільки за надзвичайних обставин, для захисту життєво важливих інтересів США, союзників та партнерів", - сказав глава Держдепу.
Блінкен зазначив, що роль американських стратегічних ядерних сил полягає у тому, аби стримувати ядерні напади інших країн.
Нагадаємо, 25 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав ризики ядерної війни "вельми істотними", але заявив при цьому, що вона неприпустима. Також він заговорив і щодо "реальної небезпеки" початку Третьої світової війни.
Своєю чергою глава Пентагону США Ллойд Остін закликав не спекулювати застосуванням ядерної зброї.