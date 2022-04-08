RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Блінкен про гарантії для України: США обговорюють, як запобігти війнам з Росією в майбутньому

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки постійно перебувать у контакті з українськими партнерами та союзниками. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, сторони обговорюю як запобігти можливим майбутнім війнам з Росією.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Блінкена.

За словами Блінкена, сторони обговорюють, що може бути зроблено, аби війна в Україні більше не повторилася й як наша країна буде захищатися в майбутньому, якщо Росія знову вдасться до агресії.

"І я не вдаватимуся до подробиць того, що це може включати, але низка країн говорять з Україною саме про це. І ми хочемо зробити все можливе, щоб після того, як ця російська агресія закінчиться, і Україна повністю утвердить свій суверенітет та незалежність, це не повторилося", - заявив держсекретар.

Війна Росії проти України триває сорок чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаСполучені Штати АмерикиРосійська Федерація