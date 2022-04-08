Блінкен про гарантії для України: США обговорюють, як запобігти війнам з Росією в майбутньому

За словами Блінкена, сторони обговорюють, що може бути зроблено, аби війна в Україні більше не повторилася й як наша країна буде захищатися в майбутньому, якщо Росія знову вдасться до агресії.

"І я не вдаватимуся до подробиць того, що це може включати, але низка країн говорять з Україною саме про це. І ми хочемо зробити все можливе, щоб після того, як ця російська агресія закінчиться, і Україна повністю утвердить свій суверенітет та незалежність, це не повторилося", - заявив держсекретар.