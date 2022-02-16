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Блінкен їде на Мюнхенську конференцію. На неї запрошували Зеленського

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Вашингтон, Середа 16 лютого 2022 21:29
Блінкен їде на Мюнхенську конференцію. На неї запрошували Зеленського Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Державний секретар Ентоні Блінкен візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки. Вже завтра він вирушить до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держдепу.

Повідомляється, що Блінкен буде перебувати в Німеччині з 17 по 20 лютого 2022 року. У кулуарах конференції він обговорить з союзниками спільні зусилля, спрямовані на те, щоб спонукати Росію до деескалації.

"Держсекретар також підтвердить нашу підтримку українського суверенітету і територіальної цілісності. Він проведе двосторонні зустрічі з колегами, щоб обговорити прихильність трансатлантичної координації для зміцнення європейської безпеки та вирішення інших поточних глобальних проблем", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президента України Володимира Зеленського запросили до Мюнхена на конференцію з безпеки, також відомо, що президент Росії Володимир Путін відмовився від приїзду.

Мюнхенська конференція вперше за два роки відбудеться в очному форматі, вона пройде з 18 по 20 лютого 2022 року.

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Ентоні Блінкен Мюнхенская конференция по безопасности
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