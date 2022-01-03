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Блінкен з "Бухарестською дев'яткою" обговорив ситуацію на кордоні України

Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою "Бухарестської дев'ятки", що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

"Держсекретар і міністри закордонних справ обговорили дестабілізуюче військове будівництво Росії вздовж кордону України, необхідність єдиної, готової і рішучої позиції НАТО для колективного захисту союзників, а також трансатлантичне співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес", - йдеться в повідомленні.

Також Блінкен підкреслив прихильність США продовженню тісних консультацій і координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками і партнерами, оскільки Держдеп працює над деескалацією за допомогою стримування, оборони і діалогу.

"Вони також підкреслили свою солідарність з Литвою перед обличчям ескалації політичного тиску та економічного примусу з боку Китаю. Секретар підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і статті 5 НАТО", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в "Бухарестську дев'ятку" входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

Нагадаємо, раніше ситуацію навколо України Ентоні Блінкен обговорив з Міністром закордонних справ Туреччини.

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