RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен анонсировал открытие КПП в Египте для эвакуации из Сектора Газа

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал открытие КПП "Рафах" в Египте для эвакуации граждан из Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Рафах будет открыть. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создаем механизм, который позволит доставить помощь и доставить ее тем, кто в ней нуждается", - заявил он после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сиси. 

Блинкен, который встречался с различными региональными лидерами, включая лидеров Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, сказал, что у него были "очень хорошие разговоры" как с эль-Сиси, так и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Он добавил, что все страны, с которыми он общался, разделяют цель Белого дома - предотвратить эскалацию и обеспечить помощь гражданскому населению, оказавшемуся в Секторе Газа.

"Это трудное и сложное время, но я слышал, что все страны полны решимости преодолеть его, пройти через него и сделать это вместе", - сказал Блинкен. 

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенСектор ГазаИзраиль