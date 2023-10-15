Блинкен анонсировал открытие КПП в Египте для эвакуации из Сектора Газа

"Рафах будет открыть. Мы вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами создаем механизм, который позволит доставить помощь и доставить ее тем, кто в ней нуждается", - заявил он после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом эль-Сиси.

Блинкен, который встречался с различными региональными лидерами, включая лидеров Саудовской Аравии, Бахрейна и Объединенных Арабских Эмиратов, сказал, что у него были "очень хорошие разговоры" как с эль-Сиси, так и с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Он добавил, что все страны, с которыми он общался, разделяют цель Белого дома - предотвратить эскалацию и обеспечить помощь гражданскому населению, оказавшемуся в Секторе Газа.

"Это трудное и сложное время, но я слышал, что все страны полны решимости преодолеть его, пройти через него и сделать это вместе", - сказал Блинкен.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских и взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, со своей стороны, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи".

Позже Израиль пообещал уничтожить террористическую группировку ХАМАС, правящую сектором Газа, в отместку за самое смертельное нападение на еврейское гражданское население со времен Холокоста.

Израиль заявил, что не будет ни одного гуманитарного прорыва в осаде сектора Газа до тех пор, пока все заложники, захваченные ХАМАСом, не будут освобождены.

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