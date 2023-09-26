Блэкаут в Курской области РФ устроила СБУ, - источники

Как уточняют в ведомстве, такой "хлопок" - свидетельство того, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

"Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", - добавляет источник в Службе.

Как сообщалось, число диверсий в самой России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

Напомним, 18 мая Россия обвинила Украину в очередной так называемой "атаке дронов". Россияне заявили, что два беспилотника якобы пытались атаковать Курскую область.