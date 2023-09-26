RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блэкаут в Курской области РФ устроила СБУ, - источники

Фото: дрон СБУ устроил блэкаут в Курской области РФ (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Дрон Службы безопасности Украины (СБУ) сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Снагость Курской области (Россия). Без света осталось семь населенных пунктов.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как уточняют в ведомстве, такой "хлопок" - свидетельство того, что спецоперации СБУ выходят на новый уровень.

"Россияне должны понимать - если они собираются и дальше атаковать украинские объекты энергетики, то будут получать на это жесткий ответ. Наши ресурсы позволяют это сделать", - добавляет источник в Службе.

 

Как сообщалось, число диверсий в самой России резко выросло в мае. Всего с начала года произошло более 50 попыток диверсий, причем почти 25% из них произошли только за 13 дней последнего весеннего месяца.

Напомним, 18 мая Россия обвинила Украину в очередной так называемой "атаке дронов". Россияне заявили, что два беспилотника якобы пытались атаковать Курскую область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерациядрони