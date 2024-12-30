Благословил оккупантов на захват Изюма: митрополиту УПЦ (МП) Иванову объявили подозрение

По данным СБУ, во время оккупации Харьковской области Иванов один из первых публично поддержал оккупантов и благословил их на войну против Украины. В частности, он благословил их на захват города Изюм.

В частности, он навязывал прихожанам личные прокремлевские взгляды на своих проповедях и убеждал их поддержать оккупантов. Клирик организовывал собрания духовенства епархии, где призывал других прихожан продвигать нарративы Москвы во время проведения церковных литургий.

После того как ВСУ деоккупировали Харьковскую область в сентябре 2022 года Иванов бежал вместе с российскими оккупантами в Россию. Там он регулярно посещает резиденцию московского патриарха Кирилла и участвует в его церемониалах.

На основании собранных доказательств правоохранители заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).