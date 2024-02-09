Благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн грн

Собрать необходимую сумму удалось благодаря благотворительному аукциону, на котором разыграли несколько ценных лотов: боксерские перчатки с подписью Президента Украины, портрет экс-главнокомандующего с автографом, перчатка из белого золота с бриллиантами, а также возможность наградить поясом WBF победителя главного боя.

Часть вырученных средств также направят на поддержку подразделения патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роты БпАК «Бойові Хрущі».

Знаковый подарок украинским болельщикам сделал и Арам Фаниян, который в главном поединке вечера нокаутировал мексиканца Франциско Меркадо и стал чемпионом мира по версии WBF. Это уже 23-я победа украинского боксера на профессиональном ринге.

"Спорт имеет большую силу объединять людей вокруг совместных увлечений и целей. И то, что этот вечер бокса даже перевыполнил свою благотворительную цель, - лучшее тому подтверждение. Favbet и далее будет поддерживать спортивные события, которые содействуют восстановлению Украины и помогают нашим военным. Спасибо организаторам за профессионализм, а спортсменам - за технические и зрелищные бои", - комментирует Денис Акимов, Head of Sport Marketing в Favbet.

Группа компаний Favbet продолжает сотрудничество со SpartaBox и за пределами большого ринга. Сейчас при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation в бойцовском клубе работают бесплатные секции по борьбе и боксу для детей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ.

Спортивные секции - часть инициативы "Сильніші разом" большого проекта фонда под названием "Клуб Супергероїв", раскрывающего суперспособности украинских детей через образование и спорт.