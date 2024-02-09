RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн грн

Фото: благотворительный вечер бокса SpartaBox при поддержке Favbet собрал 5 млн. грн (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинская iGaming-компания Favbet стала генеральным партнером благотворительного вечера бокса бойцовского клуба SpartaBox, на котором собрали 5 млн грн на восстановление спортивной школы в Николаеве и поддержку украинских военнослужащих,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Собрать необходимую сумму удалось благодаря благотворительному аукциону, на котором разыграли несколько ценных лотов: боксерские перчатки с подписью Президента Украины, портрет экс-главнокомандующего с автографом, перчатка из белого золота с бриллиантами, а также возможность наградить поясом WBF победителя главного боя.

Часть вырученных средств также направят на поддержку подразделения патрульной полиции им. Нестора Махно и Ударной роты БпАК «Бойові Хрущі».

Знаковый подарок украинским болельщикам сделал и Арам Фаниян, который в главном поединке вечера нокаутировал мексиканца Франциско Меркадо и стал чемпионом мира по версии WBF. Это уже 23-я победа украинского боксера на профессиональном ринге.

"Спорт имеет большую силу объединять людей вокруг совместных увлечений и целей. И то, что этот вечер бокса даже перевыполнил свою благотворительную цель, - лучшее тому подтверждение. Favbet и далее будет поддерживать спортивные события, которые содействуют восстановлению Украины и помогают нашим военным. Спасибо организаторам за профессионализм, а спортсменам - за технические и зрелищные бои", - комментирует Денис Акимов, Head of Sport Marketing в Favbet.

Группа компаний Favbet продолжает сотрудничество со SpartaBox и за пределами большого ринга. Сейчас при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation в бойцовском клубе работают бесплатные секции по борьбе и боксу для детей и подростков из семей военнослужащих и ВПЛ.

Спортивные секции - часть инициативы "Сильніші разом" большого проекта фонда под названием "Клуб Супергероїв", раскрывающего суперспособности украинских детей через образование и спорт.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украиныблаготоврительность