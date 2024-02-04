Благотворительный фонд Мкртчана передает защитникам БПЛА, обогреватели и генераторы

"Благотворительный фонд приобрел для нескольких подразделений средства, которые помогут бойцам быть в тепле, поражать врага и сохранять жизнь собратьям. На фронт в Донецкую область отправляются четыре комплекса БПЛА "ВАЛК-1" и одна наземная станция управления. Эти украинские беспилотники - надежные и безотказные" снегопады, морозы и туманы Также мы приобрели и передали 19 дронов DJI, в том числе с модификациями оптики и ночного видения, 211 FPV дронов, аккумуляторы, 44 дизельных обогревателя, зарядные станции и генераторы. Традиционно - в сотрудничестве с руководством. двух месяцев зимней погоды. Приятно, что у воинов будет чем противостоять холоду и врагу. Победим их обоих", - отметил основатель фонда Эдуард Мкртчан, который также участвует в боевых действиях в Донецкий области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения на средства фонда для военных приобрели и передали десятки автомобилей, сотни БПЛА разных видов, системы очистки воды, модемы Starlink, зарядные станции EcoFlow и генераторы.

В течение этого и прошлого года была оказана помощь десяткам тысяч гражданских жителей Донецкой области. Они получили продуктовые наборы, печи для обогрева, генераторы, строительные материалы для восстановления домов.