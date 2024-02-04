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Благотворительный фонд Мкртчана передает защитникам БПЛА, обогреватели и генераторы

Фото: благотворительный фонд Мкртчана передает защитникам БПЛА, обогреватели и генераторы (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана передал военным подразделениям в Донецкой области дроны-разведчики, наземную станцию и дроны-камикадзе. Передали бойцам дизельные обогреватели, генераторы и аккумуляторы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

"Благотворительный фонд приобрел для нескольких подразделений средства, которые помогут бойцам быть в тепле, поражать врага и сохранять жизнь собратьям. На фронт в Донецкую область отправляются четыре комплекса БПЛА "ВАЛК-1" и одна наземная станция управления. Эти украинские беспилотники - надежные и безотказные" снегопады, морозы и туманы Также мы приобрели и передали 19 дронов DJI, в том числе с модификациями оптики и ночного видения, 211 FPV дронов, аккумуляторы, 44 дизельных обогревателя, зарядные станции и генераторы. Традиционно - в сотрудничестве с руководством. двух месяцев зимней погоды. Приятно, что у воинов будет чем противостоять холоду и врагу. Победим их обоих", - отметил основатель фонда Эдуард Мкртчан, который также участвует в боевых действиях в Донецкий области.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения на средства фонда для военных приобрели и передали десятки автомобилей, сотни БПЛА разных видов, системы очистки воды, модемы Starlink, зарядные станции EcoFlow и генераторы.

В течение этого и прошлого года была оказана помощь десяткам тысяч гражданских жителей Донецкой области. Они получили продуктовые наборы, печи для обогрева, генераторы, строительные материалы для восстановления домов.

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