Благотворительный фонд MK Foundation заявил об информационной атаке

"В откровенно провокационной манере снимают серийные сюжеты, в которых выдают не просто местонахождение автомобилей, предназначенных военным, но и место их передачи, создавая тем самым угрозу жизни воинов ВСУ и работников фонда. Стоит заметить, что на время выхода этого заявления никакого официального обращения ни фонд, ни его партнеры и воинские части, с которыми фонд сотрудничает, не получали", - говорится в заявлении.

На сегодня сайт фонда находится под постоянной DDoS-атакой, а имейлы сотрудников пытались взломать.

"По состоянию на 9 ноября при участии нашего фонда было приобретено 970 автомобилей, 30 автомобилей медицинского назначения, 5 пожарных машин и 5 единиц спецтехники, 11 лодок и двигателей для них, 70 беспилотных комплексов, 215 генераторов и многое другое по запросам военнослужащих и военных администраций", - говорится в заявлении.

Принцип передачи автомобилей: в первую очередь военные получают те машины, которые находятся в лучшем состоянии среди имеющихся, несмотря на время их появления в хаби. Уже 98 воинских частей и подразделений получили помощь фонда, среди которых бригада "Гвардії наступу", "Буревій", "Вовки да Вінчі", 3 отдельная штурмовая бригада "Азов" и т.д.

"Наш фонд не собирает донатов, а является частной инициативой Максима Криппы, который тоже оказался мишенью для россиян и их муртадов в Украине. В свою очередь дискредитация нашего учредителя - прямая угроза функционированию учреждения. Несмотря на все, мы не собираемся останавливаться", - добавили в фонде.