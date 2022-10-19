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Благотворительный фонд Киевского КБК за 2 месяца предоставил помощи более чем на 1 млн гривен

Фото: благотворительный фонд Киевского КБК за 2 месяца оказал помощь более чем на 1 млн гривен (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За сентябрь и октябрь месяц благотворительный фонд "Картонник" Киевского КБК предоставил помощи более чем на миллион гривен территориальным общинам Украины, благотворительным организациям и всем, кто в ней нуждался.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

"За сентябрь-октябрь мы предоставляли туалетную бумагу, бумажные салфетки, полотенца, картонные коробки, кровати из гофрокартона, гофроящики, бензогенераторы и все, о чем нас просили различные организации, в частности - Бородянская, Черниговская, Киевская и Харьковская территориальные общины, общественные организации благотворительные фонды. В целом в пересчете на денежный эквивалент была оказана помощь более чем в миллион гривен", - сообщил глава фонда Александр Ременюк.

Он также добавил, что "Картонник" помогает разнообразным фондам и территориальным общинам на постоянной основе.

В частности, Киевский картонно-бумажный комбинат запустил благотворительный проект по изготовлению кроватей и табуретов из гофрокартона для украинцев, оказавшихся в сложных условиях и вынужденных ночевать не в своих домах - в центрах для переселенцев, в бомбоубежищах или на территории боевых действий.

Напомним, Киевский картонно-бумажный комбинат работает в Обухове и является градообразующим предприятием, на котором работает 2500 украинцев.

ККПК осуществляет экспорт продукции в 35 стран мира и имеет 148 миллионов долларов объема товарной продукции.

Киевский картонно-бумажный комбинат производит гофротару, литую тару, картон и бумажные изделия, в частности - известную на всю Украину туалетную бумагу "Обухов-65".

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