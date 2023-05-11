Благотворительная кампания от "Авроры" и UNITED24 помогла закрыть сбор на ведомственные дроны для ВСУ

С февраля по апрель 2023 во всеукраинской сети мультимаркетов "Аврора" продолжалась благотворительная кампания "Путь к победе". Вместе с клиентами "Аврора" собрала 5 млн грн и добавила от себя еще 6,2 млн грн, чтобы хватило на приобретение 2 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Чтобы присоединиться к сбору, достаточно было покупать патриотические комиксы, фишки и тубусы для их хранения. Вся прибыль от продажи этих акционных товаров перечислена на закупку беспилотников в рамках проекта "Армия дронов".

Идея и механика акции "Путь к Победе" была создана и внедрена благодаря поддержке компании Art Nation Loyalty.

В целом "Аврора" перечислила через официальную фандрейзинговую платформу UNITED24 11,2 млн грн. Эти средства помогли закрыть масштабный сбор Марка Гэмилла - исполнителя роли Люка Скайвокера в киносаге "Звездные войны" - на разведывательные дроны для украинских защитников.

Проект смог объединить людей и получил множество одобрительных отзывов украинцев. В 10 рисованных историях, изображенных в комиксах, освещены героические подвиги защитников в начале полномасштабного вторжения: об острове Змеином, легендарном Призраке Киева, крепости "Азовсталь", операторах дронов и других.

Поддержали благотворительную инициативу и украинские звезды - Оля Полякова, POSITIFF и Анна Тринчер записали одноименную песню "Путь к победе".

Сеть мультимаркетов "Аврора" в своих соцсетях поблагодарила клиентов и партнеров, благодаря чьей поддержке удалось реализовать столь масштабный благотворительный проект. В частности, брендам "Videx" и "Panasonic", а также звездам, с помощью которых об акции узнали в каждом уголке Украины.

Напомним, "Аврора" - украинская сеть магазинов низких цен, основанная на Полтавщине в 2011 году. На конец 2022 года сеть насчитывает более 800 магазинов, представленных в каждом регионе Украины.

Ритейлер работает в формате One Dollar Store. В военное время активно поддерживает украинцев самыми необходимыми товарами по доступным ценам.

UNITED24 - официальная фандрейзинговая платформа Украины. Ее идея: объединить мир вокруг помощи Украине. Создана для сотрудничества с благотворительными фондами, партнерами, донорами и публичными лицами по всему миру.