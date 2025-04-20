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Благодатный огонь прибыл в Украину: святыня направляется с Волыни в Киев

Воскресенье 20 апреля 2025 11:20
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Благодатный огонь прибыл в Украину: святыня направляется с Волыни в Киев Фото: Благодатный огонь прибыл в Украину (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Благодатный огонь прибыл в Украину накануне Пасхи. Его первыми встретили пограничники на Волыни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В ночь на Пасху Благодатный огонь прибыл в Украину через международный пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей.

Святыню, которая традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, первыми встретили пограничники Волынского отряда.

Благодатный огонь прибыл в Украину: святыня направляется с Волыни в КиевФото: Благодатный огонь прибыл в Украину

Огонь был доставлен из Варшавы, а украинские пограничники обеспечили его оперативное и безопасное пересечение государственной границы.

Благодатный огонь прибыл в Украину: святыня направляется с Волыни в КиевФото: Благодатный огонь прибыл в Украину

Со Львовской области Благодатный огонь отправился в Киев, откуда будет распределен по всем регионам Украины - в храмы, монастыри и приходы.

В Украине Пасха проходит в условиях войны, поэтому в регионах действует комендантский час. Полиция усилит меры безопасности на пасхальные праздники, возможны проверки граждан.

В Херсонской области вводят режим светомаскировки на ночь Пасхи. С 21:00 до 05:00 включать свет в домах и на улице запрещено.

Президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут нанести удары по энергетике Украины накануне и после Пасхи.

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