Благодатный огонь прибыл в Украину: святыня направляется с Волыни в Киев
Благодатный огонь прибыл в Украину накануне Пасхи. Его первыми встретили пограничники на Волыни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
В ночь на Пасху Благодатный огонь прибыл в Украину через международный пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей.
Святыню, которая традиционно сходит в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне Пасхи, первыми встретили пограничники Волынского отряда.
Фото: Благодатный огонь прибыл в Украину
Огонь был доставлен из Варшавы, а украинские пограничники обеспечили его оперативное и безопасное пересечение государственной границы.
Фото: Благодатный огонь прибыл в Украину
Со Львовской области Благодатный огонь отправился в Киев, откуда будет распределен по всем регионам Украины - в храмы, монастыри и приходы.
В Украине Пасха проходит в условиях войны, поэтому в регионах действует комендантский час. Полиция усилит меры безопасности на пасхальные праздники, возможны проверки граждан.
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