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Завдяки ЦРУ світ дізнався про плани Путіна в Україні, - Байден

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Вашингтон, Субота 09 липня 2022 04:05
Завдяки ЦРУ світ дізнався про плани Путіна в Україні, - Байден Фото: Байден заявив, що ЦРУ повідомила світу про плани Путіна в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Завдяки ЦРУ світ був попереджений про плани президента РФ Володимира Путіна в Україні. Ця організація є основою національної безпеки США.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

"Завдяки неймовірній роботі наших фахівців з розвідки ми змогли повідомити світу, що Володимир Путін планував в Україні", — заявив Байден.

Перебуваючи в штаб-квартирі у Вірджинії, президент США подякував ЦРУ за роботу в Україні і назвав американських розвідників кращими у світі під час візиту в агентство в рамках святкування 75-річчя з дня заснування організації.

Раніше Байден санкціонував безпрецедентну кампанію з розсекречення розвідувальних даних, які, як вважається, допомогли заручитися у світі підтримкою жорстких санкцій проти Росії й наростити військову підтримку Києва.

Нагадаємо, раніше директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Путін готовий подвоїти ставки у війні проти України. Також зазначимо, на думку військових експертів, загальна мобілізація покладе край Росії як державі.

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