Завдяки США може з'явитися альтернатива "Нормандії", - Зеленський

За словами Зеленського, попри створення нового майданчика для переговорів, для України є не менш важливо не втратити й нормандський формат.

"Про компроміси ми не говорили. Говорили, що завдяки США може з'явитися ще один майданчик для переговорів з РФ. Важливий момент, як не втратити нормандський формат, а для нас важливо його не втратити", - заявив президент коментуючи розмову з Байденом.

Зокрема, як зауважив Зеленський, Макрон, зі свого боку, зацікавлений в реалізації нормандського формату. Попри усе, сьогодні усі підтримують ідею існування декількох шляхів вирішення збройного конфлікту на сході України.

"Я говорив з Макроном, він потужний лідер Європи і зацікавлений в реалізації всіх напрацювань в нормандському форматі. На сьогодні всі "За", щоб існували декілька шляхів та якомога більше країн робили все для зупинення війни на сході", - заувижав Зеленський.