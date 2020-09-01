Бізнесмени пропонують створити Антирейдерську міжвідомчу раду при президентові

Українські бізнесмени пропонують створити Антирейдерську координаційну міжвідомчу раду при президентові України.

Про це заявили учасники круглого столу "Бізнес під прицілом: чому українському бізнесу все частіше загрожує небезпека?", який відбувся в прес-центрі "Стоп корупції".

За результатами заходу було направлено відкритий лист в Офіс президента з відповідною ініціативою учасників обговорення.

Своєю чергою, у президента запевнили, що з питань можливого неналежного реагування на заяви про скоєння злочинів, неефективного виробництва досудового розслідування, а також про необхідність розв'язання на державному рівні проблем захисту вітчизняного бізнесу та ініціювання розробки відповідних пропозицій, звернення направлено в Офіс генерального прокурора й Кабінет міністрів України з проханням вжити заходів відповідно до чинного законодавства та поінформувати про результати.

Автори звернення переконані, що ініціатива об'єднає представників всіх силових структур, бізнес-асоціацій, громадських організацій, щоб діяти ефективно і жорстко при будь-якому посяганні на приватну власність і корпоративні права. При такому підході рейдерство в країні стане швидше винятком, ніж правилом.

Відзначається також, що 3 вересня заплановано продовження обговорення на тему "Антирейдерська міжвідомча рада з захисту бізнесу при президентові України: пропозиції щодо механізму і регламенту роботи".

Учасники круглого столу (представники бізнесу, громадськості, політичні діячі) запрошують до обговорення конкретних пропозицій щодо створення ради по захисту бізнесу при президентові: його складу, механізмів роботи, функціоналу і регламенту роботи.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський 28 серпня під час робочого візиту в Черкаську область, де зустрівся з представниками бізнесу, обговорив важелі ефективного розвитку підприємництва та фактори, які негативно впливають на бізнес-клімат та інвестиції в Україну.

Мова, зокрема, йшла про резонансні випадки: рейдерських захоплень, замовних кримінальних справ і рішеннях судів на прикладі ТОВ ПІІ "Еконія" Ірина Варагаш і групи компаній "Петрус" Людмили Русаліної.