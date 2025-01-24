Бизнес столкнулся с проблемами от введения углеродной пошлины СВАМ, - эксперт

Главными проблемами украинских производителей являются неопределенность, непрогнозируемость и нехватка данных, уточнил эксперт. Так, предприятия уже научились заполнять отчетность CBAM, но общий объем неопределенности остается очень высоким.

Производители пока не знают эталонных значений выбросов парниковых газов в ЕС, какой будет динамика стоимости CBAM-сертификатов, как ЕС будет расширять перечень товаров, подпадающих под действие CBAM, и как именно будут реагировать крупные международные партнеры, такие как в США и Британии, которые уже готовят свои аналоги CBAM.

"Для металлопереработчиков главным внутренним риском является непонимание, выживут ли вообще крупные украинские металлургические предприятия после полного введения CBAM. Это вертикально-интегрированная отрасль и цепочка производства - от добычи руды до поставки готовой продукции, которая для нас является сырьем. Мы исторически зависим от этих поставок", - подчеркнул Лавриненко.

Он выразил уверенность, что украинской власти следует работать над исключением Украины из-под действия CBAM, учитывая форс-мажорные обстоятельства, а как минимум - подписать соглашение, которое дало бы ясность и прогнозируемость на ближайшие 10-15 лет для Украины. А именно - зафиксировала бы исчерпывающий перечень товаров из Украины, который будет подпадать под действие СВАМ (и не будет дополняться), и понятный алгоритм расчета с опубликованными на следующие 10-15 лет значениями составляющих.

Напомним, ранее издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.