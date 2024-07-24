Бизнес призвал ВР поддержать правительственную версию закона о размере ставок акциза на табачные изделия

В настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и готовится ко второму чтению.

Бизнес отмечает, что необходимо предусмотреть подход Евросоюза по определению единого курса евро к гривне в течение года (по состоянию на 1 октября предыдущего года на весь следующий год) с целью обеспечения планирования бизнес-деятельности предприятий – крупнейших налогоплательщиков Украины, на чем, согласно официальному заключению законопроект и соответствующие письма настаивают как комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС, так и правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Кабмина.

Отмечается, что инициативы отдельных народных депутатов Украины по внесению концептуальных изменений в уже принятое в первом чтении решение по части изменения ставок акцизного налога на табачные изделия несут значительные риски для бюджета Украины, поскольку могут спровоцировать галопирующий рост нелегального рынка сигарет, который чрезвычайными усилиями удается уменьшать. месяцев подряд с учетом рекомендаций стран G7.

Наиболее критическими и рискованными инициативами, по мнению экспертов компаний-членов, есть следующие предложения: