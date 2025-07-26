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Бизнес призвал главу Минэнерго способствовать развитию новых мощностей энергетики

Украина, Суббота 26 июля 2025 16:11
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Бизнес призвал главу Минэнерго способствовать развитию новых мощностей энергетики Фото: глава министерства энергетики Светлана Гринчук (facebook.com/s.grynchuk)
Автор: Сергей Новиков

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) призвала руководительницу министерства энергетики Светлану Гринчук решить долговые проблемы в отрасли. И способствовать дальнейшему развитию новых энергетических мощностей в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой соответствующее заявление.

"Энергетический сектор является ключевым для экономической стабильности Украины, ее национальной безопасности и интеграции в единое европейское пространство. Поэтому конструктивный диалог между органами власти и бизнесом имеет критическое значение", - говорят в ЕВА.

Компании-члены обращают внимание Министерства энергетики на необходимости преодоления исторических задолженностей в энергетическом секторе, в частности на балансирующем рынке.

Также инвесторы считают нужным упростить разрешительные процедуры (строительство, экология), продлить действие налоговых стимулов для импорта энергетического оборудования и предоставить их для оборудования ветроэлектростанций.

Вместе с тем, в ЕВА называют необходимым установление прайс-кепов на рынке электроэнергии на уровне с европейскими, а также стимулирование внутреннего рынка гарантий происхождения электроэнергии, а также обеспечение признания этих гарантий странами ЕС.

В то же время бизнес призывает министерство отсрочить полноценное внедрение CBAM для импорта электроэнергии из Украины до момента фактической интеграции с рынком ЕС (market coupling), чтобы избежать риска потери конкурентоспособности на внешних рынках.

"Указанные предложения являются результатом основательного анализа текущих вызовов, с которыми сталкивается бизнес. Они имеют целью поддержать формирование сбалансированной, прозрачной и инвестиционно привлекательной модели функционирования энергетического сектора в Украине", - подчеркивают в ЕВА.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ составляет 23,3 млрд грн.

В июне инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы.

Она возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.

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