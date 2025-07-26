Бизнес призвал главу Минэнерго способствовать развитию новых мощностей энергетики

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕВА) призвала руководительницу министерства энергетики Светлану Гринчук решить долговые проблемы в отрасли. И способствовать дальнейшему развитию новых энергетических мощностей в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой соответствующее заявление .

"Энергетический сектор является ключевым для экономической стабильности Украины, ее национальной безопасности и интеграции в единое европейское пространство. Поэтому конструктивный диалог между органами власти и бизнесом имеет критическое значение", - говорят в ЕВА.

Компании-члены обращают внимание Министерства энергетики на необходимости преодоления исторических задолженностей в энергетическом секторе, в частности на балансирующем рынке.

Также инвесторы считают нужным упростить разрешительные процедуры (строительство, экология), продлить действие налоговых стимулов для импорта энергетического оборудования и предоставить их для оборудования ветроэлектростанций.

Вместе с тем, в ЕВА называют необходимым установление прайс-кепов на рынке электроэнергии на уровне с европейскими, а также стимулирование внутреннего рынка гарантий происхождения электроэнергии, а также обеспечение признания этих гарантий странами ЕС.

В то же время бизнес призывает министерство отсрочить полноценное внедрение CBAM для импорта электроэнергии из Украины до момента фактической интеграции с рынком ЕС (market coupling), чтобы избежать риска потери конкурентоспособности на внешних рынках.

"Указанные предложения являются результатом основательного анализа текущих вызовов, с которыми сталкивается бизнес. Они имеют целью поддержать формирование сбалансированной, прозрачной и инвестиционно привлекательной модели функционирования энергетического сектора в Украине", - подчеркивают в ЕВА.