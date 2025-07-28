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Бизнес призывает к отсрочке запуска электронных акцизных марок из-за неготовности системы

Фото: бизнес призывает как можно быстрее урегулировать продление срока теста системы еАкциз (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Во время заседания рабочей группы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, которое было посвящено состоянию внедрения электронной системы оборота алкоголя, табака и жидкостей для электронных сигарет (єАкциз), представители бизнеса призвали депутатов и правительство учесть задержки с разработкой подзаконных актов и тестированием системы и отсрочить ее введение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги встречи.

Напомним, что в 2023 году был принят закон №3173 о создании системы єАкциз. Электронная акцизная марка имеет целью защиту рынка от контрафакта и переход на электронные акцизные марки. Кроме того, введение еАкциза является обязательством Украины перед Евросоюзом в рамках Директивы 2014/40/Е.

Однако из-за неготовности системы целый ряд отраслевых и бизнес ассоциаций обратилась в парламент и правительство, в частности, Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация, Ассоциация "Укртютюн", Ассоциация "Укрводка", Общественный союз "Украинский фуд-ритейл альянс", Союз Украинских предпринимателей и Национальная организация розничной торговли.

Полностью поддерживая єАкциз, бизнес обращает внимание на то, что без всестороннего тестирования, проверки надежности и стабильности функционирования всех компонентов электронной системы невозможно гарантировать ее бесперебойную работу.

Кроме того, было отмечено, что до 27 января 2024 года правительство должно было принять необходимые подзаконные акты и начать тестирование системы с 1 марта 2025 года, однако подзаконные акты до сих пор не приняты, а график Министерства цифровой трансформации Украины предусматривает подготовку системы к продуктивному режиму только в конце 2025 года, что противоречит требованиям закона и делает невозможным своевременную подготовку бизнеса.

По данным бизнес-ассоциаций, по состоянию на июль этого года производители подакцизных товаров не получили предусмотренный планом функционал еАкциза.

"В случае запуска электронной системы с 1 января 2026 года без надлежащего тестирования всех ее компонентов и стабильного доступа к полному функционалу, существует риск перебоев в поставках легальной продукции, рост теневого рынка и существенных потерь госбюджета, что недопустимо в условиях военного положения", - говорится в заявлении.

Бизнес призвал обеспечить полноценный тестовый период и внести изменения в законодательство не позднее 1 октября 2025 года, поскольку заказ бумажных акцизных марок разрешен только до 18 октября, а с 1 января 2026 года их использование прекращается.

В случае отсутствия законодательного решения возникает риск, что бизнес останется без всякого инструмента маркировки - и бумажных марок, и электронной системы.

По оценкам бизнеса, потери бюджета от недополученных налогов только в первые месяцы 2026 года составят миллиарды гривен, ежедневные же потери будут достигать более 400 млн грн.

В заседании рабочей группы приняли участие, в частности, глава финансового комитета Даниил Гетмантцев, замминистра финансов Светлана Воробей, заместитель министра Минцифры Зоряна Стецюк и другие.

По результатам обсуждения стороны пришли к выводу: система не готова к полноценному запуску с 1 января 2026 года.

Напомним, сфера производства и оборота подакцизных товаров в Украине переживает этап масштабных изменений. С января 2026 года в Украине должна заработать система электронной акцизной марки "еАкциз".

Об особенностях нововведения, о его преимуществах и влиянии на конечного потребителя - читайте в колонке для РБК-Украина.

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Бизнес