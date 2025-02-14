Бизнес призывает Госпродпотребслужбу прекратить противоправные проверки

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации сообщают о препятствовании их деятельности в связи с усилением внеплановых проверок за соблюдением законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт EBA.

Такие проверки в основном происходят на основании обращений физических лиц и без надлежащего обоснования.

Напомним, в апреле 2023 года Приказом Министерства здравоохранения Украины №522 некоторые внеплановые проверки были выведены из-под действующего на период военного положения государственного моратория. С этого времени многие решения Госпродпотребслужбы по результатам внеплановых проверок были обжалованы в судебном порядке.

Из-за отсутствия надлежащего обоснования в жалобах физических лиц, суд не смог установить обстоятельства нарушений и вред, причиненный их правам, законным интересам, жизни или здоровью или безопасности государства. Как следствие, судом была установлена противоправность таких мероприятий Госпродпотребслужбы, а наложенные штрафы на компании были признаны противоправными и отменены.

Эксперты Ассоциации руководствуются также выводами, изложенными в постановлении Верховного Суда от 20 января 2025 года по делу №140/1046/24, которым суд установил, что Минздрав, принимая Приказ №522, превысил свои полномочия, и, как следствие, проверки Госпродпотребслужбы и принятые постановления по их результатам, являются незаконными.

Ассоциация считает необходимым учитывать судебную практику по этому вопросу и обращается к Председателю Госпродпотребслужбы и первому вице-премьер-министру Украины - министру экономики Украины с предложениями:

Остановить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения, проведение которых было согласовано Госпродпотребслужбой.

В дальнейшем проводить внеплановые проверки только в исключительных случаях (при наличии конкретных обстоятельств, представляющих угрозу правам, законным интересам, жизни и здоровью человека, защите окружающей природной среды и обеспечению безопасности государства или выполнению международных обязательств Украины) и исключительно по индивидуальным решениям Министерства здравоохранения Украины.

Европейская Бизнес Ассоциация надеется на учет позиции и аргументов бизнеса в контексте проведения внеплановых проверок.