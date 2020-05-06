Бізнес виходить із карантину: Будівельна група “Синергія” створює робочі місця на будівництві ЖК “Синергія Сіті”

У першій половині травня 2020 року Будівельна Група “Синергія” відновить роботи на будівельному майданчику ЖК “Синергія Сіті” у концепції “місто в місті” та школи “Синергія” на 1300 дітей по вулиці Достоєвського в м. Ірпінь

Відповідне рішення у компанії забудовника спрямоване на стимулювання виходу економіки регіону із карантину після послаблення обмежувальних заходів шляхом створення сотень додаткових робочих місць та виконання всіх зобов'язань перед інвесторами житлового комплексу.

Обмежувальні заходи, які були введені на час карантину з метою недопущення швидкого поширення коронавірусу серед населення України, безумовно матимуть негативні наслідки для економіки держави. У Кабінеті Міністрів України прогнозують, що за підсумками першої половини 2020 року падіння української економіки становитиме 4,8%, а ріст безробіття – 9,4%. Враховуючи те, що частка будівельного бізнесу в економіці України складає понад 2,5%, а частина забудовників взагалі зупинили роботу на будівельних майданчиках, без роботи залишись десятки тисяч громадян.

У зв’язку з цим, в Будівельній Групі “Синергія” було прийнято рішення про якнайшвидше відновлення робіт на об'єктах багатоквартирної забудови із створенням додаткових робочих місць. Крім того, як відзначають у компанії, старт робіт на будівельних майданчиках сприятиме розвитку суміжних галузей до сфери нерухомості, що безперечно матиме позитивний вплив на економіку України та врятує багато сімей від безробіття:

“Цього тижня ми відновлюємо будівництво школи та житлового комплексу “Синергія Сіті”. Це важливий крок для багатьох людей, які опинилися у центрі несподіваної кризи через поширення коронавірусу. Запуск нашої роботи означає економічне пожвавлення у багатьох супутніх галузях. Крім цього, ми створюємо сотні нових робочих місць та продовжуємо будувати соціальні об’єкти. Зокрема, наразі в процесі будівництва знаходиться загальноосвітня школа на 1300 місць”, – прокоментував директор БГ “Синергія” Ігор Оверко.

Будівництво школи та ЖК “Синергія Сіті” здійснюється на земельній ділянці площею 3,426 га. з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Компанія має повний пакет дозвільних документів для будівництва ЖК “Синергія Сіті” та навчального закладу.

Нагадаємо, що Будівельна група “Синергія” — є одним із найбільших забудовників України з високим рівнем надійності та соціально відповідальною компанією. За 10 років роботи на ринку нерухомості України БГ “Синергія” реалізувала понад 10 успішних комерційних та соціальних проєктів в передмісті столиці м. Ірпінь. Також цього року БГ “Синергія” одна із перших долучилася до реконструкції Ірпінської інфекційної лікарні.