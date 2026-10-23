Бизнес в телефоне: как mono упрощает управление финансами для предпринимателей
Открыть счет ФОП за 2 минуты, принимать оплаты, выдавать чеки и подписывать документы – все это можно с monoбизнесом. Банкинг для ФЛП и юридических лиц развивает сервисы для предпринимателей, а недавно добавил бесплатную электронную печать для ПРРО, которую можно выпустить за 2 минуты прямо в приложении.
О том, как mono упрощает управление финансами для предпринимателей и какие новые возможности предлагает, - в материале РБК-Украина.
Предпринимателям каждый день приходится решать десятки задач: оплачивать счета, принимать платежи от клиентов, выдавать чеки, переводить зарплаты и работать с документами. Часто для этого требуются разные сервисы, отдельные регистрации и дополнительные расходы.
mono предлагает более эффективный подход - собрать основные инструменты для ведения бизнеса в одном месте, где можно управлять финансами со смартфона или через бизнес-кабинет на компьютере.
Счет за 2 минуты без комиссий онлайн
Счет ФОП в monobank открывается онлайн примерно за 2 минуты, для юридических лиц также доступно дистанционное открытие. При этом предпринимателям не нужно платить за открытие и обслуживание счета. Платежи на счета в других банках тоже бесплатны.
Для работы с иностранными клиентами можно открыть валютные счета в долларах и евро, получать и отправлять SWIFT-переводы, а также обменивать валюту - и все это бесплатно.
Также у mono доступны другие преимущества для бизнеса:
- 14% годовых на остаток для юридических лиц, если на гривневом счете от 100000 грн.
- Бесплатный monoKEP, чтобы подписывать документы онлайн.
- Доступ к бухгалтеру, чтобы работать со счетами без передачи личных паролей.
- Зарплатный проект без комиссии для юридических лиц. За выплаты зарплат на карты mono компания может получать 1% кэшбека в течение первых 12 месяцев.
Принимать оплаты можно прямо со смартфона
Для бизнеса, работающего с клиентами, mono предлагает несколько способов принимать платежи. Например, небольшому магазину или кафе достаточно QR-стойки или терминала в смартфоне.
Салон красоты может присылать клиентам платежные ссылки, а интернет-магазин - принимать оплаты через plata by mono из Apple Pay и Google Pay.
Также для онлайн-бизнеса доступно более 40 готовых интеграций с популярными платформами и API. По данным mono, более 98% платежей по его эквайрингу проходят успешно с первого раза.
А чтобы покупатели могли оплачивать товары по частям, бизнес может воспользоваться сервисом Покупка Частями. По оценке mono это может увеличить продажи до 20%.
Еще меньше лишних действий: новая электронная печать для ПРРО
Недавно mono добавил еще одну возможность для предпринимателей - бесплатную электронную печать для программных касс.
Раньше для получения печати ФОП нужно было обращаться к отдельному поставщику услуг, проходить идентификацию и оплачивать сертификат, который может стоить до 720 грн в год.
Теперь печать можно выпустить прямо в приложении mono. Для этого достаточно иметь счет ФЛП, перейти в раздел "monoKEP", выбрать электронную печать, сделать селфи и создать пароль. Весь процесс занимает около 2 минут.
Печать действует два года и работает с любым ПРРО. Чтобы начать ею пользоваться, нужно зарегистрировать сертификат в налоговой и загрузить ключ в кассовую программу.
Еще одно удобство - печать принадлежит предпринимателю, а не конкретному кассиру. Потому несколько сотрудников могут работать с одной печатью на кассе.
Если кассир освободится или на его место придет новый, перевыпускать печать не нужно. Подробная инструкция по подключению доступна в базе знаний mono.
Решения для различных видов бизнеса
Сервисы mono можно подстроить под нужды конкретного бизнеса .
Например, организаторы событий могут продавать билеты и принимать оплаты по ссылке или QR-коду. Преподаватели и авторы онлайн-курсов - создавать страницы для продаж и принимать платежи из разных стран. Интернет-магазины - подключать оплату на сайте на Покупку Частями.
Для ресторанов, салонов красоты, инстаграмм-магазинов и сервисов по подписке также доступны решения для приема оплат и работы с клиентами.
А если бизнесу срочно требуются деньги на закупку товара, зарплаты или другие расходы, можно воспользоваться Авансом для бизнеса. mono предлагает до 1 млн грн в зависимости от обращения по эквайрингу, без залога и дополнительных документов. Комиссия составляет 1,5% за 30 дней и начисляется только за фактическое время использования средств.
Таким образом, предприниматель может в одном месте решать большинство ежедневных финансовых вопросов : от открытия счета и приема оплат до выплаты зарплат и работы с кассой.
А вместо времени на банковские процедуры - больше внимания уделять клиентам и развитию собственного дела. Подробнее обо всех возможностях для предпринимателей можно узнать на сайте.
Напомним, monobank - первый в Украине банкинг без отделений, который за 8 лет вырос до более 11 млн пользователей и стал вторым в Украине по количеству платежных карт физических лиц и предпринимателей.
Сегодня каждый третий украинец пользуется его приложением. Для предпринимателей работает отдельное направление – monoбизнес, который помогает ФОПам и юридическим лицам управлять финансами со смартфона или через бизнес-кабинет.
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Ранее мы писали, что пользователи monobank получили новую функцию, позволяющую блокировать нежелательных отправителей переводов.