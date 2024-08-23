Бизнес для своих. Где за границей украинцы чаще всего открывают собственное дело

Где украинцы регистрируют бизнес больше всего

На карте украинского бизнеса, созданной проектом объединения украинцев в мире "I'm Ukrainian mobile app", зарегистрировано 533 украинских бизнеса в 32 странах мира. Аналитики приложения собрали информацию, что чаще всего открывают и предлагают украинские предприниматели за границей для своих.

Больше всего украинцы регистрируют бизнес в Польше, Германии, где находятся многочисленные украинские общины в Европе, а также в Чехии и Великобритании.

Украинский бизнес – самый популярный раздел в приложении. Украинцы за границей ищут украинские рестораны, свой сервис и салоны красоты.

"Не только потому, что знают о качестве украинских услуг, но и по патриотическим соображениям - идут "свой к своему за своим". Часто украинские предприниматели трудоустраивают украинцев за границей, давая рабочие места. Как украинцам, которые из-за полномасштабного вторжения оказались за пределами Родины, так и тем, кто давно живет за границей, интегрирован и хорошо владеет местным языком", - рассказывает руководитель проекта Юлия Токарь.

Фото: Ресторан украинской кухни в Польше, Краков (ukrainska.pl)

Какие самые популярные виды деятельности украинских предпринимателей

Самые популярные виды деятельности, которые украинцы предлагают согражданам за рубежом – сфера услуг, рестораны и индустрия красоты. Такие заведения украинцы открывают почти в каждой стране пребывания и часто, в первую очередь, именно для украинцев.

"В сервисе и красоте украинцы могут дать фору европейцам. И предприниматели точно знают, что получат клиентов среди своих. Хотя иностранцы также все чаще становятся клиентами украинского бизнеса", – отмечает Юлия Токарь.

Рестораны, которые открывают украинцы за границей – это часто заведения украинской кухни, кафе или суши. Также – известные в Украине рестораны, развивающие свою сеть за рубежом. Почти в каждой стране женщины предлагают украинские блюда: вареники, пельмени, блины, сырники.

На втором месте по популярности "для своих за границей" – онлайн-услуги. Это консультации психологов, таргетологов и фотографов.

Также спросом среди украинцев во всех странах пользуется пилатес, йога, массажи. Сейчас стало больше открываться украинских книжных магазинов, отмечают в проекте.

Есть и необычные предложения украинского бизнеса за границей. К примеру, в Хорватии украинец обустроил баню на дровах. Ею пользуются преимущественно украинцы, потому что в этой стране нет традиции париться.

В Белфасте в Северной Ирландии украинцы производят целебное украинское мыло. Для него используют настои украинских трав и продуктов пчеловодства.

В приложении можно найти не только украинский бизнес за границей, но и культурные и спортивные события для украинцев, мероприятия для детей. Также можно создавать встречи, найти друзей. Приложение работает в 32 странах мира.