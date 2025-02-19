Бизнес-сообщество просит Зеленского ветировать новый закон о лекарствах
Представители бизнес и фармацевтического сообщества обратились к президенту Владимиру Зеленскому относительно закона №11493 "О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" относительно особенностей государственной регистрации лекарственных средств, которые могут закупаться лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст обращения.
В документе выражают глубокую обеспокоенность последствиями, которые может повлечь за собой подписание закона, и направили главе государства предложения для реального снижения стоимости лекарств
Обращение подготовили по результатам общенационального форума "Фармапогляд-2025. Фармрынок Украины в ожидании революционных изменений", который состоялся 13 февраля.
"Мы представляем все звенья обращения лекарств в Украине - производителей лекарственных средств, импортеров, дистрибьюторов и аптек, которые каждый день работают для того, чтобы обеспечить пациента необходимой фармакотерапией украинского и международного производства", - говорится в обращении.
Ключевые риски
По оценкам экспертов, закон может привести к существенным проблемам в отрасли. "Предложенные нормы не соответствуют европейским и рыночным стандартам регулирования работы фармацевтического рынка и практикам стран ЕС, несут не только значительные риски снижения ассортиментной и физической доступности лекарств для населения, но и непосредственно будут влиять на привлекательность сферы здравоохранения Украины для международных инвесторов", - отмечается в документе.
В обращении также подчеркивают, что "украинские пациенты могут остаться без необходимых лекарств и иметь существенное ухудшение здоровья и качества жизни".
Эксперты прогнозируют пять основных последствий подписания закона в кратко- и среднесрочной перспективе:
- Существенные нарушения в работе фармацевтического рынка как следствие административно-командных методов регулирования рынка. За всю историю нашей страны примеры таких подходов ни разу не были эффективными, приводя к возникновению дефицита и росту цен. "Простые" административные решения не предусматривают их эффективности для жизни людей. Зато вред от их внедрения не требует доказательств.
- Искусственное вытеснение с рынка эффективных и безопасных лекарственных средств. Закон Украины, содержащий требование о ценообразовании на базе цены лекарств в ряде референтных стран, которые еще не определены, без учета степени возмещения лекарств за государственный счет, что является обычной практикой в странах - членах ЕС, сделает невозможным доступ, в частности, к оригинальным препаратам и препаратам с доказанной биоэквивалентностью, которые соответствуют стандартам доказательной медицины и современным рекомендациям ведущих медицинских сообществ.
- Ограничение физической доступности лекарственных средств. Ограничение доступа на рынок лекарств по ценовым параметрам и ограничения рыночных отношений в системе дистрибуции лекарств не приведут к снижению цен на лекарства, а снизят их физическую доступность для пациентов по всей стране.
- Пересмотр решений международных компаний-производителей и других международных инвесторов в сферу здравоохранения относительно объемов предоставления дальнейшей поддержки. Констатируем, что сейчас производители лекарственных средств внедряют ряд социальных проектов в сфере здравоохранения, воплощают гуманитарные инициативы, инвестируют в клинические исследования...
- Методы регулирования фармацевтического рынка в Украине противоречат процедурам Европейского Союза - Regulatory Impact Assessment (RIA) - которая является стандартной процедурой оценки регуляторного воздействия перед принятием новых правил или ограничений."
Вместо предложенных в законе ограничений эксперты предлагают конкретные пути реального снижения стоимости лекарств:
- Расширение существующей программы реимбурсации "Доступные лекарства", которая является частью Программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения. В частности, необходимо дальнейшее развитие схемы копеймента с определением лекарственных средств, подлежащих реимбурсации, на основе оценки медицинских технологий (ОМТ) и с учетом приоритетных терапевтических направлений.
- Продолжение применения механизма договоров управляемого доступа, что позволяет достичь оптимального решения по цене лекарственных средств при условии сохранения ее конфиденциальности.
Обращение подписали:
- Евгений Кунда, СЕО Proxima Research International
- Владимир Редько, исполнительный директор Ассоциации производителей инновационных лекарств
- Владимир Игнатов, исполнительный директор Ассоциации представителей международных фармацевтических производителей
- Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации
- Татьяна Котляр, председатель Всеукраинского фармацевтического союза "ФАРМУКРАИНА"
- Ирина Суворова, директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины
- Олег Климов, председатель правления Всеукраинской фармацевтической палаты
"Учитывая критичность ситуации и существенные риски дестабилизации и снижения доступности лекарств для пациентов мы призываем Вас вмешаться в сложившуюся ситуацию и ветировать Закон Украины, вернув его Верховной Раде Украины для разработки законодателями предложений по четким предохранителям во избежание потенциального дефицита лекарств", - сказано в сообщении.
Представители отрасли призывают вернуть закон в Верховную Раду "для разработки законодателями предложений по четким предохранителям во избежание потенциального дефицита лекарств".
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