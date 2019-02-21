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Бізнес проти автоіндексації тарифів на перевезення, - Каленков

Новини » Економіка    21.02.2019 - 14:59
Бізнес проти автоіндексації тарифів на перевезення, - Каленков
Фото: Олександр Каленков (ukrmetprom.org)

За словами Каленкова, автоматичний тариф не буде працювати в інтересах бізнесу

Вантажовідправники України виступили проти автоматичної індексації тарифів на перевезення. Про це заявив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, ринок зацікавлений в прогнозованості, але автоматична індексація, тим більше на індекс цін виробників, не дає відповіді на цей запит.

Як зазначає ЦТС, що ще в кінці 2018 року стало зрозуміло, що "Укрзалізниця" має намір підвищувати тарифи на вантажоперевезення.

"Якщо в минулому році компанія вдавалася до прихованих методів підвищення своїх послуг, то на 2019 рік були анонсовані плани по впровадженню автоматичної індексації тарифів на перевезення вантажів на рівень індексу цін виробників промислової продукції. Провести таку індексацію в УЗ мають намір чотири рази за рік: перший етап і підвищення на 14,2% планувався на 1 лютого", - йдеться у матеріалі.

За словами Каленкова, автоматичний тариф не буде працювати в інтересах бізнесу, в той же час зараз у підприємства немає стимулу скорочувати свої витрати.

"Найважливіше – це створення незалежного регулятора. Тоді можна розробити методику тарифоутворення, встановити економічно обґрунтовані тарифи, які повинні покривати поточні витрати УЗ, інвестиції, частку прибутку і плюс повинен бути механізм, який стимулюватиме УЗ ці витрати скорочувати", - зазначив Каленков.

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