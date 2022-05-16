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Бізнес просить Зеленського звільнити Гетманцева: економіка потребує ринкового підходу

Фото: бізнес просить президента звільнити Данила Гетманцева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Представники великого, малого і середнього українського бізнесу звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням усунути з посади голову парламентського комітету Данила Гетманцева, який нещодавно був призначений секретарем Національної ради відновлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист, який підписали керівники підприємств, серед яких - "Нова пошта", "Смарт Холдинг", "Укртранс", та ряд бізнес-спілок.

"Данило Гетманцев є уособленням регресивного, популістського соціалістичного підходу, послідовним противником економічної свободи, прихильником жорсткішого державного регулювання та придушення підприємницької ініціативи, що робить нашу діяльність неможливою", - заявили підприємці.

Вони нагадали: нещодавні заяви Гетманцева щодо підвищення податків вже призвели до того, що багато підприємців відмовилися від інвестиційних проєктів в Україні і переносять їх в європейські країни.

"Пан Гетманцева є активним прихильником марксистських, соціалістичних ідей та радянського способу життя, противником ринкової економіки та пов’язаних із нею прав і свобод. Дії пана Гетманцева на посаді голови Комітету наносять нищівну шкоду як економіці України, так і її репутації", - підкреслили підприємці.

Саме тому вони закликали Зеленського звільнити Гетманцева з посади. Інакше, переконаний бізнес, Україна не зможе почати процес відродження економіки, яка зараз повинна бути сильна як ніколи.

"В країні панує економічна неволя. Об’єктивно, Україна посідає 130-е місце у рейтингу економічної свободи - що є ілюстрацією непривабливості країни для ведення бізнесу. (...) Вас намагаються переконати в необхідності підіймати податки, чи збільшувати частку держави в економіці. Але це або свідома брехня, або фатальна помилка! Системне (а не тимчасове) зниження податків, дерегуляція, швидка приватизація (окрім стратегічних підприємств), зменшення державного апарату - саме це прискорить економічне зростання. А держава отримуватиме більше податків і бюджет буде достатнім для збільшення соціальних стандартів", - резюмували підприємці.

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