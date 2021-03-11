Бізнес просить парламент осучаснити та підвищити прозорість управління майновими правами

У зверненнях йдеться про те, що запроваджена в Україні система сплати відрахувань за приватне копіювання та репрографічне відтворення є застарілою через стрімкий розвиток технологій та такою, що сприяє корупційним схемам внаслідок відсутності ефективних механізмів контролю за розподілом отриманих коштів. У чинній редакції закон не відповідає ефективному управлінню майновими правами правовласників.

Своєю чергою, в ЄБА зазначають, що розвиток цифрових технологій вже сьогодні дозволяє швидко та зручно, навіть на відстані, укласти ліцензійну угоду між користувачем та правовласником напряму, не застосовуючи посередника (імпортера техніки) чи непрямі механізми компенсації (збори за потенційне скачування контенту за допомогою техніки).

"Все більшої популярності набувають стрімінгові ресурси та платні підписки на музичні та відео канали, що дозволяє більш ефективно забезпечити реалізацію права автора на отримання справедливої винагороди без залучення до процесу організацій колективного управління. Більше того, сучасні технології дозволяють виробникам блокувати можливість обладнання здійснювати копії авторських творів на інших носіях, як то дисках або флешках. Разом з тим, чинне законодавство не передбачає виключень щодо сплати відрахувань за приватне копіювання навіть для техніки, в якій таку можливість для здійснення копіювання творів заблоковано", - зазначають в ЄБА.

Більшість виробників телевізорів за допомогою спеціальних технічних засобів функціонально обмежують можливість такого обладнання здійснювати відтворення. Наприклад, встановлюючи Digital rights management, який не дозволяє створювати неавторизовані цифрові копії контенту й унеможливлює відтворення та перегляд контенту на іншому обладнанні, зокрема телевізорі чи комп’ютері, додається в листі.

Водночас у зверненні до голови ВР Дмитра Разумкова Асоціації “Українські імпортери побутової електроніки” йдеться про те, що перелік техніки та електроніки, з якої мають бути сплачені відрахування, містить тільки загальний опис, без зазначення коду УКТЗЕД, що призводить до суперечок з організаціями колективного управління, в тому числі судових, щодо віднесення конкретних товарів до переліку.

Спілка українських підприємців відзначає, що одним з суттєвих недоліків існуючої системи є її сприяння тінізації ринку та нечесній конкуренції.

"При запровадженні додаткового збору, тягар його оплати фактично покладається на офіційних дистриб’юторів та імпортерів. Однак не береться до уваги той факт, що відповідно до досліджень GFK, кожен третій смартфон та телевізор ввозиться в Україну без належного декларування та реалізується без дотримання чинних норм "одноденними" підприємствами. Покладання додаткового збору на прозорий бізнес, який належним чином сплачує податки та митні платежі, призводить до порушення принципу чесної конкуренції на ринку та погіршення інвестиційного клімату країни", - йдеться у листі СУП.

Асоціація підприємств інформаційних технологій України зазначає у зверненні до влади, що збір має залишитись виключно на певні типи матеріальних носіїв, що можуть використовуватись для здійснення та зберігання копій об’єктів авторського права, а "додатковий податок" на обладнання для споживачів має бути скасований.

Американська торговельна палата в Україні зазначає, що підтримує ініціативу та сподівається, що законопроект 4537 приймуть у першому читанні та в цілому.

В цілому ж, бізнес-асоціації впевнені, що законопроект сприятиме вдосконаленню існуючої системи збору відрахувань, прозорому та ефективному розподілу винагороди правовласникам, встановить обґрунтованість таких зборів, через фіксацію розміру максимальних відсотків тарифів, а повноваження їх встановлення передасть до Кабінету міністрів України, зменшить кількість судових спорів між імпортерами та уповноваженими організаціями колективного управління, відсутність прозорості в роботі яких негативно впливають на інвестиційний клімат України.