Бизнес просит альтернативных решений для увеличения налоговых поступлений в бюджет: подробности

В частности, вместо увеличения налога с оборота бизнес предлагает повысить на 3% НДС, оптимизировать некоторые бюджетные расходы, привлекая другие источники финансирования зарплат госслужащих и позволить ОМС самостоятельно администрировать местные налоги.

По ее словам, бизнес сегодня призывает власти пересмотреть шаги, предложенные в правительственном законопроекте №11416, зарегистрированного в конце июля. Среди таких шагов, в частности, повышение ставки военного сбора до 5% и обязанность уплаты военного сбора юридическим лицам – 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога ІІІ и ІV группы и 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц ФЛП плательщиками единого налога I, II и IV группы и 1% для ФЛП III группы.

"Бизнес, который работает "в белую", понимает важность увеличения налоговых поступлений в бюджет, поскольку это означает дополнительные средства для военных. В то же время, если осуществлять мероприятия по этому не взвешено, такой бизнес будет вынужден конкурировать с серым бизнесом. И эта конкуренция не будет в пользу первого", - отметила Шуляк.

Бизнес, по ее словам, во-первых, называет завышенными и ложными расчеты по потенциальным поступлениям, предоставленным авторами правительственного законопроекта. Во-вторых - введение изменений, направленных на достижение 145 млрд гривен поступлений в бюджет в результате них, может не увеличить поступления, а существенно навредить самому бизнесу.

Наиболее вредными изменениями бизнес считает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также введение уплаты военного сбора юрлицами в размере 1% от оборота. налога. Это ФЛП 1,2 и 4 группы в размере 5% из расчета двух минимальных зп в месяц, и ФЛП 3 группы из расчета 1% от размера доходов", - сообщила парламентария.

Не менее катастрофическими могут быть дополнительные отраслевые нагрузки. В частности, речь идет о введении военного сбора для тех, кто торгует ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней – 30% от стоимости реализованных изделий, по продаже недвижимого имущества – 5% от дохода, поставщиками мобильной связи – 5%.

"Речь идет, например, о дополнительном налогообложении мобильной связи, ювелирке и т.д. По моему мнению, не верно, что одна отрасль подпадает под дополнительную налоговую нагрузку, другая - нет. Бизнес здесь со мной полностью солидарен", - отметила Елена Шуляк.

Среди возможных альтернатив бизнес предлагает вместо увеличения налога с оборота увеличение на 3% ставки НДС – такой опыт у Украины уже был и он показывает, что это реальная и менее вредная для бизнеса альтернатива. Это позволит увеличить налоговые поступления на 45 млрд. гривен.

Кроме этого, можно отменить кэшбек, что даст увеличение поступлений на 20 млрд. гривен. Среди возможных вариантов также дополнительные финансовые заимствования Украины, реструктуризация ее долга перед МВФ, оптимизация бюджетных расходов.

Депутаты также отмечают, что нужна детенизация бизнеса - необлагаемые налогом доходы физических лиц, которые они получают в результате незарегистрированной предпринимательской деятельности. Кроме этого, требуется детенизация таких отраслей как табачная, нелегальная АЗС, торговля спиртными напитками. Это эффективно, но для этого необходимо политическое решение.

Шуляк подчеркнула, что одной из наиболее эффективных мер может быть передача полномочий по администрированию местных налогов. ОМС, по ее словам, неоднократно говорили об актуальности этого шага. Речь идет, в частности, об администрировании имущественных налогов, налоге на землю и т.д.

"Налоговая на сегодня администрирует эти налоги не всегда эффективно, но потенциал сбора там намного выше. Но с ГНС мы пока не можем прийти к согласию в этом вопросе. Если нам это удастся мы сможем привлечь в бюджет дополнительные 25 млрд гривен", - резюмировала Шуляк.