ru ua
Вт, 14 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Бізнес закликав більше не відтерміновувати строки старту РРО

Новость на русском →
Київ, Вівторок 14 грудня 2021 09:00
Бізнес закликав більше не відтерміновувати строки старту РРО Фото: бізнес закликав більше не відтерміновувати строки старту РРО (freepik)
Автор: Наталія Гурковська

Використання програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) треба вводити обов’язково та більше не відтерміновувати строки старту. Це стане додатковим захистом для споживачів та зменшить об’єм "сірого" імпорту та тіньового бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на спільну заяву експертів, що прийняли участь у форумі "Детинізація - цивілізація 2.0", що організували Європейська бізнес-асоціація та комунікаційна платформа "Детінізація - це цивілізація".

Так, на думку керівника податково-юридичної практики Ernst&Young в Україні Володимира Котенка, владі треба було б зосередитись на заходах для зменшення рівня тіньової економіки, яка лише за офіційними даними перевищує 30%, а насправді є значно більшою. При тому, що в розвинених країнах цей рівень не вищий 10-17%.

Всі учасники форуму одностайно згодні в тому, що на шляху боротьби з нелегальним товарообігом та контрабандою ефективним інструментом стане саме фіскалізація.

"З точки зору фіскалізації ми повинні подякувати державі, що ці рішення були прийняті. Два роки тому влада дали можливість застосовувати програмні реєстратори розрахункових операцій. Наша компанія перейшла на ПРРО за півроку. З кожного ПРРО ми в рік економимо до 5 тис. грн з кожної каси. Штрафів немає, книг немає, є лише один штраф - у разі невидачі фіскального чеку. І ми повинні казати державі, що фіскалізація це добре. Ми, як представники легального прозорого бізнесу, за фіскалізацію", - зазначив Сергій Бадрітдінов, директор "Інтертоп", заступник голови Комітету роздрібної торгівлі ЄБА.

За підрахунками організаторів Форуму у 2021 році тільки від 6 індустрій державний бюджет недоотримав 155 млрд грн - такі наслідки від існування тіньового ринку одягу та взуття, пального, алкоголю та спирту, тютюнових виробів, побутової електротехніки, ювелірних виробів.

Бізнес закликав більше не відтерміновувати строки старту РРО

Михайло Котовенко, фінансовий директор компанії Groupe SEB зауважив, що фіскалізація, особливо в інтернет-магазинах знизить попит на нелегальний товар. Потрібен контроль за продавцями, ідентифікація інтернет-магазинів та обов'язкова видача чеків.

"Контроль лише на одній митниці не вирішить всі проблеми, якщо буде попит на нелегальний товар всередині країни, завжди знайдуться шпарини, щоб завести його в Україну",- зазначив Котовенко.

Крім того, як каже Сергій Бадрітдінов, директор "Інтертоп" держава повинна дати суспільству важелі впливу на торговців нелегальним товаром.

"Рік тому фіскалізацію відтермінували, а закон про кешбек, м'яко кажучи поховали. Але держава повинна стимулювати суспільство до контролю за видачею чеків. Наприклад, в Казахстані є лотерея, і всі знають, що вимагаючи фіскальний чек є можливість виграти автомобіль. Нам потрібно з нового року вводити фіскалізацію, без всяких квадратних метрів і через певний час перевіряти виконання", - резюмував Сергій.

Як повідомлялось, восени 2019 року законодавці прийняли два нових закони від 20.09.2019 р №128-IX "Про внесення змін до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та закон від 20.09.2019 р. № 129-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", які передбачають розширення фіскалізації на суб’єктів підприємницької діяльності з метою контролю за правомірністю перебування на спрощеній системі оподаткування. Вступ в дію цих законів було перенесено на 1 січня 2022 року через протести підприємців.

Читайте РБК-Україна в Google News
РРО
NEWS
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: хто її отримає
DAILY
Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Високі ставки. Чи залишилася загроза вторгнення Росії і що буде з Донбасом