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Бизнес нуждается в дальнейшем смягчении валютных ограничений, - ЕВА

Фото: бизнес требует дальнейшего смягчения валютных ограничений (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинский бизнес требует дальнейшего смягчения валютных ограничений, а также считает актуальным вопрос оплаты импортных товаров и услуг, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос, проведенный Европейской бизнес ассоциацией.

Для 51% компаний, принявших участие в опросе, актуален вопрос выплаты ссуд, которые сейчас не разрешены Национальным банком. 25% респондентов считают актуальным и вопрос оплаты за импортные товары и услуги, поставки которых были осуществлены до 23 февраля 2021 года.

В общей сложности одной из наиболее актуальных потребностей бизнеса, по мнению 79% респондентов, является покупка иностранной валюты для выполнения обязательств независимо от наличия у компании валюты.

В то же время, для 69% опрошенных компаний остается актуальной потребность в выплате дивидендов нерезидентам за период до 2024 года, несмотря на то, что Нацбанк уже разрешил выплату дивидендов, начисленных за 2024 год в пределах установленного лимита – 1 млн евро в месяц.

Ранее сообщалось, что меморандум по МВФ предусматривает дальнейшую валютную либерализацию в Украине.

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