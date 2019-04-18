Бізнес отримав кредитний рейтинг вищий, ніж держава, - експерт

Кредитні рейтинги, присвоєні найбільшими світовими агентствами окремим компаніям, як правило, не перевищують рейтинг країни, в якій вони ведуть бізнес. Про це заявив голова біржової ради фондової біржі "Українська біржа" Артемій Єршов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "112 Україна".

За його словами, якщо компанії присвоюють кредитний рейтинг вищий, ніж у країни, це висока оцінка інвесторів, і, швидше, виняток із загального правила. Разом з тим Україна стала однією з небагатьох країн, в якій можна спостерігати парадокс: присвоєння окремим компаніям рейтингів вищих, ніж у країні в цілому.

У матеріалі наголошується, що це явище поки не носить масовий характер, але має місце. В якості прикладу можна навести підвищення міжнародним рейтинговим агентством Fitch Ratings довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) української гірничо-металургійної групи "Метінвест" (Metinvest BV) в національній та іноземній валюті та рейтингу єврооблігацій з "B" до "B+" (на два щаблі вище, ніж рейтинг країни). Ще раніше в "Укрексімбанку" рейтинг також був на 1 пункт вищий, ніж рейтинг України, йдеться в матеріалі.

"Переоцінити роль рейтингів складно. Вони потрібні для того, щоб інвестори, які працюють на ринках капіталу, мали простий і чіткий індикатор надійності (довіри) тих боргових інструментів, які використовує компанія. Це в певному сенсі як знак якості. Вони дають впевненість інвесторів у тому, що чим вищий кредитний рейтинг тих інструментів, які пропонуються емітентами, тим нижче ризики інвестора при інвестуванні в такі інструменти", - говорить Єршов.

Він підкреслив, що раніше рейтинги міжнародних агентств присвоювалися євробондами таких компаній, як ДТЕК, "Метінвест", великих банків, які виходили на ринок зовнішніх запозичень ("Укрексімбанк", "Ощадбанк").

"Міжнародні агентства, як правило, рейтингують компанії, які працюють на міжнародних ринках, і саме там залучають капітал. Зокрема, з допомогою таких інструментів, як випуск євробондів, або залучення синдикованих кредитів іноземних банків, розміщення привілейованих акцій на міжнародних ринках капіталу", - сказав голова біржової ради "Українська біржа".

За словами Єршова, як правило, рейтинг компанії вищий, ніж у країни, в якій вона знаходиться і веде бізнес, не присвоюється.

"Це пов'язано з переконанням, що, як би добре ні компанія працювала всередині країни, все одно ті ризики, які застосовуються в країні, застосовні і до компанії", - говорить експерт.

За його словами, якщо компанії присвоюється рейтинг вищий, ніж у країни, то це дуже висока оцінка.

"Технічно це означає, що інструмент запозичення, використовуваний компанією, викликає більшу довіру в інвесторів. При присвоєнні рейтингу оцінюються і фінансовий стан компанії, і процеси, які в ній відбуваються, зокрема, пов'язані з управлінням ризиками", - сказав Єршов.