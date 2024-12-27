Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта

Медовая история ветеранского бизнеса с Луганщины

"Я пчеловод в четвертом поколении", – начинает свою историю Алексей Конюша. Он не только продолжил семейное дело, но и вывел его на новый уровень. Его родители, Надежда и Сергей, познакомились в Киеве в Институте пчеловодства. Впоследствии пара переехала в Луганск, чтобы заниматься пасекой. Там они и жили вместе с "семьями" – так они называют каждый улей, в котором кучкуются пчелы.

Однако война заставила семью разделиться. В 2014 году Алексей выехал из Луганска вместе с женой Анастасией, мама с папой решили остаться на оккупированной территории. "Родители не хотели покидать пасеку, ведь зимой перевозить ульи опасно для насекомых", – вспоминает он.

Брат Руслан тем временем пошел служить в батальон "Айдар".

С началом тепла удалось перевезти ульи на Полтавщину. "Когда мы забрали 30 ульев, я понял, что хочу заниматься этим серьезно", – рассказывает мужчина. В Каневе он с семьей основал бренд "Конюшина".

В 2015 году семья переехала в Канев. "Жена создала крем-мед, тогда такого продукта в супермаркетах не было", – отмечает Алексей.

Фото: В 2014 году Алексей выехал из Луганска вместе с женой Анастасией

Сегодня пасека насчитывает 550 ульев. Производство сертифицировано, автоматизировано, и семья постоянно экспериментирует с новинками. "Мы делаем мед с орешками, фасуем крем-мед в стики, которые особенно популярные среди военных", – добавляет предприниматель.

Бренд получил статус "Створено Захисниками", однако при трагических обстоятельствах. "Мой брат Руслан погиб на войне в 2017 году, подорвался на вражеской мине" – делится Алексей.

Развивать бизнес помогла поддержка Министерства по делам ветеранов, в частности грантовые программы. "Министерство постоянно держит связь, приглашает на ярмарки и форумы", – отмечает мужчина.

Чтобы успешно развиваться, Алексей советует: "Не бойтесь начинать собственное дело. Будьте активными в соцсетях, обращайтесь к государственным программам за поддержкой".

Семья планирует выход на международные рынки и продолжает экспериментировать с новыми продуктами. "Это не только бизнес, но и наша история, которую мы хотим рассказать миру", – резюмирует Алексей.

Фото: Сейчас пасека семьи ветерана насчитывает 550 ульев

"Зеркальный" путь ветерана

После службы в АТО/ООС Александр нашел новое призвание – производство зеркальных изделий. Вдохновением для этого стал его отец, который всю жизнь работал со стеклом.

"Отец начал на советском заводе, а затем открыл собственный кооператив. Его опыт побудил меня попробовать продолжить это дело", – рассказывает предприниматель.

В 2019 году Александр уволился из армии, открыл ФЛП и начал поиск возможностей. "Сначала не имел собственного оборудования, поэтому договаривался с партнерами о выгодных условиях, а сайт стал площадкой для заказов", – делится ветеран.

Работа оказалась сложной: недостаток опыта, логистические трудности и минимальная прибыль. Но, несмотря на все вызовы, Александр верил в свой проект.

Главным продуктом стали зеркала с LED-подсветкой, оснащенные сенсорными выключателями и антизапотеванием. Для изготовления используют бельгийское полотно AGC, хотя Александр мечтает привлечь больше украинских комплектующих. "Наша цель – поддерживать местных производителей, но пока многие компоненты в Украине просто не производят", – объясняет он.

Хотя получить государственные гранты не удалось, консультации через платформу Дія.Бізнес помогли определить стратегию развития. Более того, инвесторами проекта стали побратимы, которые продолжают службу в ВСУ.

"Моя команда и семья мотивируют двигаться вперед. Хочется не только расширять производство, но и создавать новые рабочие места. Учитесь и не бойтесь ошибаться. Предпринимательство – это попытки, ошибки и постоянное развитие", – говорит предприниматель.

Выпекание печенья как медитация: история ветерана "Койота"

После завершения службы один из военных, известный под позывным "Койот", нашел свое призвание в выпечке печенья. "Друзья моей девушки, попробовав печенье, сказали, что оно не должно оставаться только дома. Это вдохновило меня попробовать делать его на заказ", – рассказывает он.

Поддержка любимой стала ключевой: она помогла создать страницу в Instagram, которая стала площадкой для заказов. Так началась история "Печива від ветерана".

Несмотря на отсутствие профессионального кулинарного опыта, у "Койота" были за плечами семейные традиции. "Мать в детстве научила меня печь пироги и торты. Печенье – это первое, что я создал самостоятельно. Оно стало авторским рецептом, разработанным через эксперименты", – рассказывает он.

Фото: "Койот" развивает собственный бренд "Печиво від ветерана"

Ветеран выпекает три вида печенья: галактическое, арахисовое и кокосовое. К праздникам добавляет нотки мандариновой цедры, чтобы придать вкусу новогодний аромат. "Это не мучное печенье, поэтому оно полезнее и меньше влияет на фигуру", – объясняет ветеран.

На начальных этапах сложности вызывала длительная коммуникация с клиентами, которая требовала адаптации после службы. Также мужчина столкнулся с поиском качественной кокосовой стружки, но со временем эти вопросы удалось решить.

На старте возникло немало вызовов: "Длинная коммуникация с клиентами, которую трудно совмещать с основной работой, сначала эмоционально истощала. Также поиск качественных ингредиентов, таких как кокосовая стружка, требовал времени", – делится ветеран.

Несмотря на это, мужчина не потерял мотивации: "10% с каждого заказа я передаю в поддержку собратьев из нашего подразделения БПЛА. Это мой способ оставаться частью сообщества и поддерживать тех, кто на передовой".

"Койот" уверен, что важно не бояться рисковать, а начинать с малого и экспериментировать.

"Для меня выпекание печенья – это медитация. Это хобби помогает восстанавливать силы и коммуницировать с мирной жизнью. Находите себя через любимое дело. Я никогда не думал, что буду выпекать печенье на заказ, а сейчас это приносит мне удовольствие", – желает он другим ветеранам, которые думают, чем заняться в мирной среде.

Фото: Ветеран считает, что главное – не бояться рисковать, начинать с небольшого и пробовать новое

Где получить бизнес-скиллы

Военный опыт становится основой для формирования уникальных предпринимательских навыков. О том, как ветераны адаптируются к бизнес-среде и получают поддержку через образовательные инициативы, рассказывает Татьяна Измайлова, руководитель Офиса Ветеранов KSE Business School.

Программа "Business Rangers", основанная в 2018 году, стала платформой для обучения ветеранов ключевым аспектам бизнеса. Участники осваивают маркетинг, финансы, брендинг, управление персоналом и даже основы инклюзии.

"Мы адаптировали программу к потребностям ветеранов, учитывая, что более 100 тысяч из них имеют инвалидность. Это позволяет создавать инклюзивные рабочие места и продукты", – отмечает Измайлова.

С июля 2023 года KSE помогает ветеранам получать гранты через программу "єРобота" и предоставляет менторскую поддержку бизнесам. "Знания и финансирование – это лишь часть успеха. Мы предоставляем консультации и поддерживаем участников на каждом этапе, чтобы их идеи стали реальностью", – подчеркивает Татьяна.

Среди выпускников программы – более 100 бизнесов. Один из самых впечатляющих ветеранских бизнесов, по словам руководительницы ОВ, это проект Drive for life – переоборудование обычных автомобилей под нужды водителей с инвалидностью. "Это не только об экономике, поддержке героев после ранений, но и о восстановлении нашей страны", – добавляет эксперт.

Татьяна советует ветеранам начинать с малого: "Образование и сообщество единомышленников придают уверенности. Знакомство с реальными кейсами помогает избежать ошибок". Особое внимание она обращает на семейный бизнес: "Жены и мужья военных часто становятся опорой в создании собственного дела".

KSE сотрудничает с международными партнерами, в частности с Фондом "Партнерство за сильную Украину" и IREX, для расширения программ. "Мы создаем экосистему, где ветераны получают финансовую и менторскую поддержку. Это существенно повышает их шансы на успех", – резюмирует Измайлова.

Обучение, гранты и поддержка от сообщества – вот путь ветеранов к восстановлению через предпринимательство. Измайлова подчеркивает, что каждый успешный проект – это вклад в укрепление экономики и национального единства.

Фото: Украинский ветеранский фонд имеет ряд проектов для ветеранов (facebook.com/veteranfundua)

Чем может помочь государство?

В комментарии для РБК-Украина Министерство по делам ветеранов рассказало о доступных программах поддержки ветеранов, которые стремятся начать собственный бизнес. В частности, программа "ВАРТО", реализуемая Украинским ветеранским фондом, предоставляет финансирование до 20 тысяч гривен на покупку оборудования или развитие бизнеса.

В 2024 году на поддержку ветеранских бизнесов выделено 300 миллионов гривен, что позволит увеличить количество успешных проектов.

"Мы уже поддержали более 800 бизнесов, и большинство из них оказались успешными. Эта программа создана, чтобы дать ветеранам возможность стабильно интегрироваться в гражданскую жизнь", – отметили в Минветеранов.

Для повышения узнаваемости продукции ветеранских бизнесов действует программа "Створено Захисниками". Эта инициатива позволяет потребителям легко идентифицировать продукцию ветеранов по специальной маркировке.

"На сегодня к программе присоединились более 70 бизнесов. Мы активно популяризируем продукцию ветеранов, чтобы повысить их конкурентоспособность", – пояснили в Министерстве.

Кроме финансовой помощи, ветераны могут воспользоваться услугами сети ветеранских пространств, которые предлагают консультации, психологическую поддержку и помощь в адаптации.

Министерство призывает ветеранов быть активными в социальных сетях, обращаться к государственным программам и использовать все доступные возможности для реализации своих идей.