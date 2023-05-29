Бизнес-ассоциации обеспокоены поправкой, запрещающей выкладку сигарет

"Поправка может иметь негативные экономически-социальные последствия для страны. Ведь существует риск ускорения роста теневого рынка табачных изделий, который уже превышает 20% и лишает бюджет 22 млрд грн в год, из-за сокращения легальных точек продаж (особенно в небольших населенных пунктах, где значительно низший уровень вовлеченности контролирующих органов) и упрощение реализации незаконной продукции (например, вне касы) наряду с легальной, ведь теневой бизнес как не соблюдал законодательно установленные правила работы, уплаты налогов, так, скорее всего, не будет следить и новым правилам, касающимся размещения продукции ", - подчеркнули в ассоциации.

В то же время, добавляют в EBA, для прозрачного бизнеса реализация указанной инициативы обусловит дополнительные затраты - как для крупных торговых сетей, так и для малого и среднего бизнеса, что, по подсчетам экспертов бизнеса, насчитывает около 50 тыс. предприятий - из-за необходимости привлечения инвестиций в переоборудование мест торговли и сокращения рентабельности в связи с уменьшением ассортимента продукции.

"Профильное законодательство Европейского Союза (а именно Директива Европейского Парламента и Совета 2014/40/ЕС от 3 апреля 2014 года, которое Украина обязалась имплементировать в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом с атомом энергии и их государствами-членами, с другой стороны от 27 июня 2014 года), не предусматривает такого запрета на видимое размещение продукции в точках продаж, поэтому, по данным компаний, в подавляющем большинстве стран ЕС, а также США, Японии, Швейцарии, несмотря на действующие ограничения по рекламе табачных изделий, не введен запрет на презентацию такой продукции в местах реализации", - отмечает бизнес-сообщество.

Следует также отметить, что против этой инициативы депутатов выступили также в Ассоциации ритейлеров Украины. В частности, там отметили, что на сегодня в Украине уже действуют нормативно-правовые акты, устанавливающие жесткие правила реализации табачных изделий, направленные на уменьшение их использования.

"Учитывая, что установление более жестких правил торговли, ограничивающих реализацию и осуществляющих дополнительную нагрузку на бизнес, будут способствовать выведению части рынка в нелегальную торговлю, будут способствовать увеличению расходов на организацию деятельности крупного бизнеса и уменьшению доходности от продажи таких товаров, что будет иметь негативное влияние на бюджет страны, просим народных депутатов не поддерживать поправку №174 к проекту закона №9206 при рассмотрении законопроекта во втором чтении", - добавили ритейлеры.