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Бизнес-ассоциации призывают правительство немедленно обратиться к ЕС относительно отсрочки эконалога

Суббота 31 мая 2025 17:19
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Бизнес-ассоциации призывают правительство немедленно обратиться к ЕС относительно отсрочки эконалога Фото: Кабинет министр Украины (Виталий Осач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Ведущие отраслевые объединения Украины обратились к правительству и премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом срочно подать официальный запрос в Европейскую комиссию об отсрочке внедрения механизма пограничной углеродной корректировки (CBAM). В случае промедления, существенное влияние CBAM на украинский экспорт может начаться уже с ноября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на GMK Center.

Так, Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) отметил, что внедрение CBAM без учета военного положения является "прямым ударом по конкурентоспособности украинского экспорта". Федерация работодателей Украины (ФРУ) прогнозирует, что введение углеродной пошлины с 2026 года уменьшит украинский экспорт товаров, подпадающих под действие CBAM, на $1,8 млрд.

С призывами обратились также ассоциация "Укрцемент", Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины, Energy Club, Европейская Бизнес Ассоциация и другие профильные организации. Они требуют активизировать переговоры с Еврокомиссией и инициировать отсрочку действия CBAM для Украины на период военного положения и восстановления.

К требованиям бизнеса присоединились и народные депутаты. Парламентский комитет по вопросам экономического развития 28 мая официально обратился к правительству с призывом начать необходимые действия для получения отсрочки. По словам народного депутата Мусы Магомедова, к этому процессу должны быть привлечены Кабмин, Верховная Рада и бизнес.

Официальный запрос в Еврокомиссию до сих пор не подан, хотя именно он является предпосылкой для активации статьи 30.7 регламента CBAM, которая позволяет исключения для стран в форс-мажорных условиях. Эксперты подчеркивают, что из-за длительных бюрократических процедур, критически важно отправить запрос уже в ближайшие недели, чтобы избежать перебоев в торговле с ЕС.

По оценкам GMK Center, 14,5% украинского экспорта в ЕС в 2024 году подпадает под действие CBAM. Речь идет, в частности, о продукции металлургии, энергетики, цементной промышленности и химической отрасли. Общие потери экспорта в 2026-2030 годах могут достичь $4,7 млрд, инвестиций - еще $2,7 млрд.

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