Бойцы ВСУ разыгрывают Mercedes S-класса, чтобы собрать деньги на дроны

"Условия акции просты. Донать 500 гривен на монобанку и у тебя есть шанс выиграть люксовое авто. Больше донатов - больше шансов. Обязательно указываешь свои ФИО и номер телефона при платеже, если донат не с моно. Мы с Андреем присоединились к этой акции, ведь такой сбор показал свою эффективность, а малых дронов сегодня не хватает на передовой. Поэтому новая партия Мавиков сможет пополнить контрнаступательную армию дронов в боевых подразделениях ССО, ДШВ и Нацгвардии, и каждый из вас может присоединиться к ее формированию", - рассказал младший сержант ВСУ Игорь Шолтис.

Ссылка на банку "Армия Мавиков" - https://send.monobank.ua/jar/73JoNFpe5j

Номер карты - 5375411205830990

Также можно поддержать сбор из-за границы. PayPal – oksi.tuzyak@gmail.com

Стоимость автомобиля не будет рассчитываться из собранных средств. Все собранные средства пойдут на закупку дронов для ВСУ.

Это уже третий подобный розыгрыш от львовских волонтеров, демонстрирующий высокую эффективность, рассказывает руководитель "Народной самообороны Львовщины" Валерий Веремчук.

"Мы уже разыгрывали два люксовых авто. Благодаря чему собрали почти 20 млн гривен, что позволило закупить сотни дронов для наших защитников. Дроны на фронте - одно из самых доступных для приобретения и одно из самых эффективных средств помощи для наших военных. Свою пользу он приносит как и для доразведки, так и для корректировки артиллерии, эффективность которой с присутствием малых дронов растет в разы", - подчеркнул Веремчук.

Розыгрыш длится до 5 июня. Розыгрыш состоится на страницах "Народной самообороны Львовщины" в соцсетях.