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Бойцы ВСУ показали видео уничтожения техники и десанта оккупантов в Донецкой области

Фото: украинские защитники показали отражение вражеского штурма (Facebook 47-й ОМБР ВСУ)
Автор: Владимир Костырин

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые действуют на отрезке фронта в Донецкой области, остановили очередную попытку российских оккупантов прорвать оборону украинских защитников. Вражеский штурм был остановлен, захватчики понесли потери в личном составе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 47 ОМБр.

В бригаде отметили, что во время данного штурма противник потерял МТ-ЛБ, а "за ним - десант".

"Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады с минимальным расходом снарядов отработали сразу по жирной цели, спалив бронетехнику", - говорится в публикации.

В 47-м ОМБр рассказали, что захватчики успели спешиться и засесть в одном из помещений, где находились другие оккупанты.

"Как результат - противник уничтожен. Штурм провален. Битва продолжается", - передали военные.

Ситуация на фронте

Ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке 2 мая рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение.

В военном командовании также обновили данные о потерях росармии в Украине и отметили, что за сутки Силы обороны ликвидировали еще 1030 захватчиков, а также уничтожили 20 танков, 20 артсистем и 4 системы ПВО врага.

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