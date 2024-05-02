Бойцы ВСУ показали видео уничтожения техники и десанта оккупантов в Донецкой области

В бригаде отметили, что во время данного штурма противник потерял МТ-ЛБ, а "за ним - десант".

"Артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады с минимальным расходом снарядов отработали сразу по жирной цели, спалив бронетехнику", - говорится в публикации.

В 47-м ОМБр рассказали, что захватчики успели спешиться и засесть в одном из помещений, где находились другие оккупанты.

"Как результат - противник уничтожен. Штурм провален. Битва продолжается", - передали военные.

Ситуация на фронте

Ранее в Генштабе ВСУ в утренней сводке 2 мая рассказали, что за прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение.

В военном командовании также обновили данные о потерях росармии в Украине и отметили, что за сутки Силы обороны ликвидировали еще 1030 захватчиков, а также уничтожили 20 танков, 20 артсистем и 4 системы ПВО врага.