Бойцы ВСУ эффектно уничтожили российский "Солнцепек": взрывное видео

На опубликованных кадрах показана работа бойцов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, а также винов из 74-го отдельного разведывательного батальона.

Защитники в тесном сотрудничестве обнаружили технику оккупантов, которую россияне пытались спрятать вблизи посадки. После этого украинские военные нанесли удар.

Профильные военные издания отмечают, что ВСУ уничтожили ТОС-1А "Солнцепек" с помощью FPV-дронов. Техника врага взорвалась, а затем сгорела дотла.

Ситуация на фронте

Сейчас наступательные действия украинских военных сосредоточились на двух направлениях фронта - Бахмутском и Мелитопольском. ВСУ атакуют южнее Бахмута и, как сообщают в Генштабе, проводят наступательную операцию в Запорожской области.

Тяжелые бои продолжаются у Авдеевки, которую россияне хотят окружить и захватить, в районе Марьинки и Бахмута. Армия РФ пытается вернуть утраченные позиции.

Больше об актуальной ситуации на фронте - в материале РБК-Украина.