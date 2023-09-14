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Бойцы ССО взяли в плен восемь оккупантов во время освобождения Благодатного (видео)

Фото: во время освобождения Благодатного Донецкой области в июне, ВСУ взяли в плен 8 оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные силы специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное в июне, взяли в плен восемь оккупантов. Еще шесть были уничтожены, отказавшись от сдачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

Так, в районе поселка Благодатного Донецкой области, во время проведения операции в июне, операторы 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго провели штурм и зачистку позиций противника.

"В ходе операции ССО уничтожено 6 и взято в плен 8 оккупантов", - говорится в сообщении.

На видео военные показали эпизод взятия в плен оккупантов, которые "сделали правильное решение и сдались в плен".

"Их "коллегам по цеху" не так повезло", - констатируют бойцы ССО.

Освобождение Благодатного Донецкой области

11 июня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населённого пункта Благодатное от врага. Еще тогда сообщалось, что ВСУ удалось взять в плен российских военных и получить от них ценную информацию.

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Донецкая областьВооруженные силы Украины