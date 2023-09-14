Бойцы ССО взяли в плен восемь оккупантов во время освобождения Благодатного (видео)

Военные силы специальных операций (ССО) во время освобождения села Благодатное в июне, взяли в плен восемь оккупантов. Еще шесть были уничтожены, отказавшись от сдачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.
Так, в районе поселка Благодатного Донецкой области, во время проведения операции в июне, операторы 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго провели штурм и зачистку позиций противника.
"В ходе операции ССО уничтожено 6 и взято в плен 8 оккупантов", - говорится в сообщении.
На видео военные показали эпизод взятия в плен оккупантов, которые "сделали правильное решение и сдались в плен".
"Их "коллегам по цеху" не так повезло", - констатируют бойцы ССО.
Освобождение Благодатного Донецкой области
11 июня Сухопутные войска Вооруженных сил Украины официально подтвердили освобождение населённого пункта Благодатное от врага. Еще тогда сообщалось, что ВСУ удалось взять в плен российских военных и получить от них ценную информацию.
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