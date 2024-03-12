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Бойцы ССО показали видео уничтожения российского "Бука"

Фото: бойцы ССО показали видео уничтожения российского "Бука" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы Сил специальных операций (ССО) показали кадры удара по российскому "Бук-М1". Зенитно-ракетный комплекс оккупантов был уничтожен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ССО.

"Очередная успешная комплексная работа подразделений ССО и расчетов огневых средств в составе разведывательно-ударных групп дала свой результат", - говорится в сообщении.

Уничтожение важного вооружения РФ

По данным Генштаба, подразделения ракетных войск ВСУ нанесли поражение по двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, зенитному ракетному комплексу "Бук-М1" и радиолокационному комплексу контрбатарейной борьбы 1Л219 "Зоопарк".

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