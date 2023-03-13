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Бойцы получили коммуникационное оборудование для бронетранспортеров M113 в рамках инициативы Ахметова

Фото: бойцы получили коммуникационное оборудование для бронетранспортеров M113 в рамках инициативы Ахметова (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (3 ОШБр) получили комплекты специального коммуникационного оборудования для 40 бронетранспортеров M113, что позволит подразделениям повысить функциональность связи в бронетранспортерах и эффективнее выполнять боевые задания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Метинвеста".

Как говорится в сообщении, стоимость оборудования - около 6,5 млн гривен, передала его компания "Метинвест" в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов для помощи военным.

"Системы связи и коммуникации, которыми оборудованы бронетранспортеры М113, позволяют подавлять шум гусениц при движении и в условиях ведения огня из минометов и пулеметов, которыми оборудованы бронетранспортеры М113. Техника передана военным 3-й отдельной штурмовой - рассказал старший менеджер Управления слияния и поглощения проектного офиса компании Александр Куль.

Кроме средств связи, бойцам было передано 100 командирских и 106 автомобильных радиостанций, 153 автономных зарядных станций и аккумуляторов, 9 ретрансляторов, 356 антенн, 48 роутеров и другое специальное оборудование.

"При построении новой линии связи, зарядные станции служат источником питания для ретрансляторов, которые в комплексе с остальным переданным оборудованием позволяют расширить покрытие связью на передовой. Расширение периметра покрытия позволяет повышать координацию военных операций и снизить потери", - пояснил Куль.

Напомним, ранее "Метинвест" также передал бойцам уже почти 140 мобильных укрытий из волнистой стали, которые при правильной установке способны выдержать обстрел 152-мм снарядами.

Всего с 24 февраля 2022 года компания направила на помощь стране более 3,1 млрд грн, из которых более 1,6 млрд грн - на нужды армии в рамках "Стального фронта".

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