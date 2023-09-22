Бойцы "Гвардии наступления" получили от "Метинвеста" пикапов на 3 млн гривен

"Бригада "Кара-даг" обратилась к нам с запросом, они отправили чрезвычайный мейл, рассказали, кто они, что они готовятся к наступательным действиям на запорожском направлении. Им нужна помощь с автомобилями. "Стальной фронт" Рината Ахметова откликнулся на эту просьбу, и сегодня мы вручаем эти автомобили", - говорит руководитель проектного офиса компании "Метинвест" Александр Водовиз.

Он также уточнил, что "Стальной фронт" с начала боевых действий поставил в армию уже более 400 автомобилей.

Как известно, с начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 млрд. гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

За это время компания изготовила более 100 тысяч бронежилеты, а также бронированные щиты для 200 фронтовых машин. Кроме того, бойцам на передовой передали уже 212 стальных блиндажей.

Общая сумма, направленная Ринатом Ахметовым на помощь военным и гражданским украинцам, достигла 6 млрд грн.